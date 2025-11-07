Binnen Ajax heerst verdeeldheid over een eventuele terugkeer van als technisch beleidsbepaler, zo vertelt clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. Daarin zegt Valentijn Driessen dat hij het 'plausibel' zou vinden als Frank de Boer na het ontslag van John Heitinga het seizoen zou afmaken als hoofdtrainer.

Gisteren (donderdag), daags na de 0-3 nederlaag tegen Galatasaray in de Champions League, kondigde Ajax het ontslag van Heitinga aan. Technisch directeur Alex Kroes, die verantwoordelijk is voor de samenstelling van de selectie én het aanstellen van de oud-verdediger, had zich solidair willen verklaren en eveneens op willen stappen, maar blijft op verzoek van raad van commissarissen en de overige directieleden voorlopig nog aan, tot Ajax een geschikte vervanger heeft gevonden.

In de podcast van De Telegraaf vraagt presentator Pim Sedee in hoeverre een terugkeer van Overmars realistisch is. De oud-aanvaller was van 2012 tot februari 2022 zeer succesvol als td van Ajax, maar moest vertrekken vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke medewerkers. Een maand na zijn gedwongen vertrek ging hij aan de slag bij het Belgische Royal Antwerp FC, waar hij nog altijd werkzaam is. "Hij heeft hartproblemen gehad en ook nog anderhalf jaar contract", stipt Verweij aan. De clubwatcher zegt dat hij steeds meer stemmen hoort opgaan die zeggen dat Overmars zijn straf uitgezeten heeft en een tweede kans verdient. "Dus je hoort wel mensen zeggen: haal alsjeblieft Overmars terug. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen." Een eventuele terugkeer zou echter ook op veel verzet binnen de club kunnen rekenen, zo verwacht Verweij. "Volgens mij werken er ook nog mensen die slachtoffer van hem zeggen te zijn geweest. Er zijn veel mensen die zeggen: nee, nooit meer. En daar valt natuurlijk ook wel iets voor te zeggen."

Vervolgens komt het gesprek op de vacante trainerspositie. Driessen haalt de woorden van Kroes aan, die meldde dat het seizoen in ieder geval niet zal worden afgemaakt door interim-trainer Fred Grim. "Ik zou het wel heel plausibel vinden als Ajax zegt: we maken het seizoen af met Frank de Boer, als die dat zou willen", stelt Driessen. "Er is natuurlijk bijna geen enkele trainer die voor zeven, acht maanden wil instappen. Iedereen wil gelijk een contract voor anderhalf of twee jaar, dat je een bepaalde zekerheid hebt. Ik zit nu niet op die markt, het zal best een zoektocht zijn. Maar ik vind wel dat daar een zwaargewicht moet zitten", aldus de chef voetbal van de ochtendkrant. De Boer was tussen december 2010 en juni 2016 al hoofdtrainer van Ajax en leidde de club in die periode naar vier opeenvolgende landstitels. Dat bleek niet de opmars voor een succesvolle trainersloopbaan in het buitenland: zowel bij Internazionale als Crystal Palace werd de oud-verdediger razendsnel op straat gezet. Bij het Amerikaanse Atlanta United won hij nog wel twee bekertoernooien, maar als bondscoach van het Nederlands elftal wist De Boer weer niet te overtuigen. Na de uitschakeling in de achtste finales van het Europees Kampioenschap van 2020 (dat in 2021 werd gespeeld vanwege de covid-pandemie) stapte hij op. Sidsdien werkte hij enkel nog kortstondig bij Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten, waar zijn dienstverband in december 2023 eindigde.