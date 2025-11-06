Trainerszoektocht Ajax: tien mogelijke opvolgers voor ontslagen Heitinga

Ajax moet door het ontslag van John Heitinga op zoek naar een nieuwe trainer. De Amsterdammers maakten donderdagmiddag bekend dat de 41-jarige oefenmeester, net als zijn assistent Marcel Keizer, per direct op non-actief gesteld wordt. Ajax zal met een schot in de roos moeten komen voor Heitinga, die sinds het vertrek van Erik ten Hag in de zomer van 2022 alweer de zevende trainer in de hoofdstad was. FCUpdate zet tien mogelijke kandidaten voor Ajax op een rij.

Erik ten Hag

Erik ten Hag was van eind december 2017 tot medio 2022 al werkzaam als trainer van Ajax. De geboren Haaksbergenaar kwam met de nodig scepsis over van FC Utrecht. Ten Hag wist echter alle critici de mond te snoeren. Bij Ajax kende hij de nodige successen met met drie landtitels, tweemaal winst van de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. Daarnaast was Ten Hag verantwoordelijk voor het zeer succesvolle seizoen in de Champions League in 2018-2019, waarin de halve finale werd bereikt. In dat seizoen werden onder meer Juventus en Real Madrid uitgeschakeld.

In de zomer van 2022 verruilde Ten Hag de Johan Cruijff ArenA voor het Old Trafford van Manchester United. De successen van Ajax wist hij bij The Red Devils niet te halen, maar wel legde hij beslag op de League Cup in het seizoen 2022-2023 en de FA Cup een seizoen later. Eind oktober vorig jaar werd Ten Hag, vier maanden na het tekenen van een nieuw contract, ontslagen bij Manchester United vanwege tegenvallende resultaten. Afgelopen zomer trad de in Oldenzaal woonachtige oefenmeester in dienst van Bayer Leverkusen, maar dat was van korte duur. Na drie wedstrijden werd Ten Hag al op straat gezet door Die Werkself. Naar verluidt zou Ten Hag in Amsterdam de topkandidaat zijn. Zo wist het Algemeen Dagblad al te melden dat de oefenmeester maandag een kop koffie heeft gedronken met Kroes, terwijl Fabrizio Romano het contact tussen Ajax en Ten Hag ook heeft bevestigd.

Iñigo Perez

De 37-jarige Iñigo Perez is momenteel trainer van het Spaanse Rayo Vallecano. Afgelopen seizoen leidde hij de bescheiden Spaanse club naar een knappe zevende plaats in LaLiga en daarmee dus een plek in de Conference League. ESPN wist eind oktober te melden dat directeur voetbal Marijn Beuker het wel zag zitten in de Spaanse oefenmeester, maar dat de voorkeur van Kroes en een groot deel van de rvc uitging naar een Nederlandse trainer met het 'Ajax-DNA'. Perez speelt bij Rayo Vallecano in een 4-2-3-1-formatie en staat voor dynamisch en energiek voetbal. Dit seizoen staat de oefenmeester met zijn club op een tiende plaats in de Spaanse competitie en boekte hij een knap resultaat tegen FC Barcelona: 1-1.

Paul Simonis

© Imago

Paul Simonis gold afgelopen zomer al als een belangrijke kandidaat om Farioli op te volgen bij Ajax. Binnen de rvc was er echter grote twijfel over de trainer vanwege een gebrek aan ervaring. Simonis is pas iets meer meer dan een jaar trainer is. In de zomer van 2024 werd Simonis bij Go Ahead Eagles aangesteld als opvolger van de naar Manchester United vertrokken René Hake. In Deventer kende hij een moeizaam begin, maar transformeerde hij Go Ahead Eagles tot een ontzettend leuk voetballende ploeg, die verrassend zevende werd in de Eredivisie. Het was niet het enige hoogtepunt voor de Deventenaren, want ook werd er beslag gelegd op de TOTO KNVB Beker. Afgelopen zomer maakte hij zijn succesvolle jaar bij Go Ahead Eagles ten gelde en ging hij aan de slag bij het Duitse VfL Wolfsburg. In Duitsland vergaat het Simonis echter niet van een leien dakje. Na negen speelronden staat hij op een teleurstellende twaalfde plaats met Die Wölfe, waardoor er al flink aan zijn stoelpoten gezaagd wordt. Een snel ontslag van Simonis bij VfL Wolfsburg zou mogelijk alsnog kunnen betekenen dat hij aan de slag kan bij Ajax.

Ron Jans

Met zijn 67 jaar is Ron Jans momenteel de oudste trainer van de Eredivisie. Ondanks al zijn ervaring werkte de coach vooralsnog niet in de top van Nederland. Op zijn cv prijken de Nederlandse clubs FC Groningen, sc Heerenveen, PEC Zwolle, FC Twente en zijn huidige club FC Utrecht. Jans boekte met al die clubs verschillende successen. Zo won hij met PEC de KNVB Beker, terwijl hij bij FC Twente medeverantwoordelijk was voor de opmars naar de subtop nadat de club in het coronajaar ontsnapte aan degradatie.

© Imago

Bij FC Utrecht stapte Jans vorig jaar in als opvolger van de ontslagen Michael Silberbauer. De Domstedelingen stonden destijds op een teleurstellende vijftiende plaats. Onder leiding van de gelouterde trainer eindigde FC Utrecht uiteindelijk op een zevende plaats, waarmee het de play-offs om Europees voetbal inging. In de finale werd echter over twee wedstrijden verloren van Go Ahead Eagles.

Afgelopen seizoen eindigde Jans met FC Utrecht op een knappe vierde plaats in de Eredivisie, waarmee een plek in de voorronde van de Europa League werd afgedwongen. De Domstedelingen overleefden dit seizoen alle drie de voorrondes waardoor het actief is in de competitiefase van het tweede Europese toernooi. Of Jans de sprong naar de Johan Cruijff ArenA daadwerkelijk gaat maken? Dat is nog de vraag. In mei van dit jaar stelde de coach dat FC Utrecht 'voor 99 procent zeker' zijn laatste club zou zijn. In november vorig jaar verlengde de geboren Zwollenaar zijn contract tot medio 2026 in de Domstad.

Mark van Bommel

Mark van Bommel zit al sinds de zomer van 2024 zonder club, nadat hij vertrok bij het Belgische Royal Antwerp. De voormalig trainer van PSV en Wolfsburg is het afgelopen jaar onder meer in verband gebracht met het hoofdtrainerschap bij Feyenoord, NEC en FC Twente, maar een nieuwe club vond hij nog niet. Onlangs heeft de WK-finalist van 2010 aanbiedingen van Celtic en drie topclubs uit het Midden-Oosten naast zich neergelegd. Dat bevestigde zijn zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez in gesprek met De Telegraaf. Reden hiervoor is dat hij graag in de buurt van zijn zoon Ruben wil blijven. De zomeraanwinst van PSV raakte in het thuisduel met Ajax (2-2) in september ernstig geblesseerd aan zijn kruisband, waardoor hij een operatie moest ondergaan. Van Bommel kiest er nu voor om zijn gezin op de eerste plaats te zetten, boven een nieuwe baan als hoofdtrainer.

Of Van Bommel oren heeft naar het trainerschap van Ajax is niet bekend. Overigens zal een overstap van de 48-jarige oefenmeester naar Amsterdam een pikante zijn, aangezien hij een verleden heeft bij PSV, waar hij zowel speler als trainer was. Van Bommel zwaaide van 1 juli 2018 tot en met 16 december 2019 de scepter in Eindhoven. De trainer wist in zijn tijd in Eindhoven echter geen beslag te leggen op een prijs. Bij Royal Antwerp was hij meer succesvol en wist hij kampioen te worden, de Belgische beker en de Belgische supercup te winnen.

Kjetil Knutsen

© Imago

Kjetil Knutsen was in de zomer van 2023 de topkandidaat om interim-trainer John Heitinga op te volgen bij Ajax. De onderhandelingen over een samenwerking tussen de Noorse coach en de Amsterdamse club liepen echter op niets uit, waardoor Ajax doorschakelde naar Maurice Steijn. Knutsen kwam in 2017 terecht bij FK Bodø/Glimt als assistent-trainer. Een jaar later werd hij hoofdtrainer van de Noorse club, die onder zijn leiding uitgroeide van promovendus tot viervoudig landskampioen en Europees revelatie. Zo trakteerden Knutsen en Bodø/Glimt in 2021 de Italiaanse topclub AS Roma op een 6-1 nederlaag in de UEFA Conference League. Afgelopen seizoen overtrof de Noorse verrassing alle verwachtingen in de Europa League met een halve finale. Zo werden in de knock-outfase onder meer FC Twente en Lazio uitgeschakeld. Dit seizoen komt Bodø/Glimt uit in de competitiefase van de Champions League.

Michael Reiziger

De 52-jarige Reiziger is geen onbekende voor Ajax. De voormalig Oranje-international komt uit de jeugdopleiding van de Amsterdammers en speelde als voetballer 93 wedstrijden in de hoofdmacht. In de zomer van 2017 werd Reiziger hoofdtrainer van Jong Ajax en werd hij in zijn eerste seizoen direct kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Het jaar daarop eindigde de beloftenploeg van de Amsterdammers op een elfde plaats. Reiziger werd vervolgens in de zomer van 2019 doorgeschoven naar het eerste elftal en werd daar assistent-trainer, een rol die hij vervulde tot medio 2023.

© ESPN

Even leek het erop dat Reiziger de hoofdtrainer van Ajax zou worden na het ontslag van Alfred Schreuder in januari 2023. Door inmenging van Klaas Jan Huntelaar werd echter John Heitinga de nieuwe ad interim, terwijl die positie door technisch manager Gerry Hamstra aan Reiziger was beloofd. Het liep dus anders en in de zomer van 2023 vertrok Reiziger bij Ajax om bondscoach te worden van Jong Oranje. De bondscoach kwalificeerde zich overtuigend voor het EK Onder 21 van afgelopen zomer door alle tien de kwalificatiewedstrijden te winnen, met een indrukwekkend doelsaldo van 32 doelpunten voor en slechts drie tegen.

Op dat EK wisten Reiziger en zijn mannen de halve finale te halen, waarin de leeftijdsgenoten van Engeland met 2-1 te sterk waren. Met de nieuwe lichting Onder 21 vergaat het de bondscoach momenteel wat minder. Zo werd er in de EK-kwalificatie al tweemaal gelijkgespeeld: tegen Israël (2-2) en tegen Bosnië-Herzegovina (0-0).

Pascal Jansen

Ook Pascal Jansen is in het verleden wel eens voorbijgekomen als mogelijke trainer van Ajax. De voormalig trainer van AZ was in de zomer van 2023 in beeld als nieuwe trainer onder Sven Mislintat, maar het werd uiteindelijk Maurice Steijn. Er is contact geweest met Muy Manero en met Nathan van Kooperen in de tijd dat Ajax een nieuwe trainer zocht, ja", liet Jansen daar vorig jaar mei over los in Goedemorgen Eredivisie.

Afgelopen zomer werd Jansen opnieuw in verband gebracht met Ajax, maar concreet werd het niet. Wellicht hadden de speculaties ermee te maken dat de oefenmeester meermaals werd gesignaleerd in de Johan Cruijff ArenA. De 52-jarige Jansen zat in 2024 namelijk bij drie wedstrijden van de Amsterdammers op de tribune. Momenteel is hij trainer van het Amerikaanse New York City FC, nadat hij in januari 2024 werd ontslagen bij AZ. Bij de Alkmaarders was de oefenmeester de opvolger van Arne Slot. In september was Jansen nog in beeld bij FC Twente als opvolger van de ontslagen Joseph Oosting.

Dick Lukkien

Dick Lukkien is mogelijk ook een interessante kandidaat voor het trainerschap bij Ajax. De 53-jarige oefenmeester begon zijn trainerscarrière in de zomer van 2002 als assistent-trainer bij BV Veendam, waarna hij in 2010 op eigen benen ging staan als trainer van Jong FC Groningen. Die functie vervulde hij drie seizoenen, waarbij als kanttekening geplaatst moet worden dat hij vanaf 1 juli 2011 ook assistent-trainer van het eerste elftal was. Dit deed hij tot medio 2016, waarna hij aan de slag ging bij FC Emmen.

Met die club schreef hij op 20 mei 2018 geschiedenis door voor het eerst in de geschiedenis te promoveren naar de Eredivisie. Hij handhaafde zich twee seizoenen knap met de Drentse club, maar in het seizoen 2020-2021 degradeerden de Emmenaren alsnog na een nederlaag in de play-offs. In het daaropvolgende seizoen werd Lukkien met FC Emmen kampioen van de Keuken Kampioen Divisie en promoveerde het weer naar het hoogste niveau. Ditmaal bleef het avontuur op het hoogste niveau beperkt tot één jaar, want in de finale van de play-offs om promotie/degradatie werd verloren van FC Emmen.

Lukkien maakte vervolgens de overstap naar FC Groningen, dat in het seizoen 2022-2023 ook degradeerde uit de Eredivisie. Met De Trots van het Noorden wist hij het seizoen daarop meteen weer te promoveren naar het hoogste niveau. Afgelopen seizoen wist de in Winschoten geboren trainer zich te handhaven in de Eredivisie met een knappe dertiende plaats, waarbij de Groningers zelfs nog even zicht hadden op een plekje in de play-offs voor Europees voetbal. Dit seizoen presteert Lukkien ook weer uitstekend bij FC Groningen. Na elf speelronden staat FC Groningen op een uiterst knappe vijfde plaats in de Eredivisie. Daarbij moet worden aangetekend dat Lukkien zijn ploeg bij vlagen fris en aanvallend laat spelen en het daarbij ook niet schuwt om jonge talenten de kans te geven.

Xavi Hernández

© Imago

Dan last but not least: Xavi Hernández. De Spaanse media linkten de voormalig topvoetballer in de zomer van 2024 al aan Ajax. Deze interesse werd echter nooit concreet of bevestigd. De inmiddels 45-jarige Xavi, die tot 2019 nog actief was als voetballer, begon zijn trainerscarrière bij het Qatarese Al-Sadd. Op 6 november 2021 werd de Spanjaard aangesteld bij FC Barcelona als opvolger van de ontslagen Ronald Koeman. In zijn eerste volledige seizoen bij de Catalanen wist Xavi direct de Spaanse Supercup te winnen en ook beslag te leggen op het kampioenschap. In de zomer van 2024 kwam er een einde aan het dienstverband van de oud-middenvelder bij 'zijn' FC Barcelona en werd hij opgevolgd door Hansi Flick. Xavi is sindsdien clubloos.