Glimlach Pascal Jansen verraadt alles over interesse FC Twente

Pascal Jansen heeft enkele weken geleden contact gehad met FC Twente over de trainerspositie, zo bevestigt hij tegenover ESPN. Inmiddels is John van den Brom oefenmeester van de Tukkers, maar Jansen – trainer van New York City FC - bleek wel degelijk in beeld.

Jansen is sinds begin dit jaar trainer van de Amerikaanse club. Na het ontslag van Joseph Oosting bij FC Twente wist René Wagelaar te melden dat Jansen benaderd was voor de trainersfunctie. De ex-zaakwaarnemer gaf vervolgens aan dat de oud-coach van AZ geen oren had naar een rol bij FC Twente. Niet veel later werd Van den Brom aangesteld als nieuwe trainer van Twente.

Bij ESPN wordt Jansen geconfronteerd met het gerucht. De trainer schiet vervolgens in de lach. “John is daar nu lekker aan het werk. Wat geweest is, is geweest. Ik ken Jan Steuer als sinds 1998, dus Jan en ik gaan heel ver terug. We hebben wel wat belletjes en appjes gehad”, aldus de oefenmeester.

“Er is nooit sprake geweest in de zin van: wil je het gaan doen, of een aanbieding. Lekker Johnnie (van den Brom aan de slag laten”, lacht Jansen.