Leon ten Voorde: 'FC Twente voetbalt beter met Kristian Hlynsson dan met Sem Steijn'

FC Twente is met een speler met uitzonderlijke kwaliteiten kwijtgeraakt, maar de ploeg van John van den Brom is met als vervanger van de Hagenees wel beter gaan voetballen. Dat schrijft clubwatcher Leon ten Voorde in zijn analyse voor Tubantia.

Ten Voorde weet dat de middenvelder uit IJsland geen tweede Sem Steijn is. Zeker niet als je kijkt naar het aantal doelpunten dat Steijn heeft gemaakt in het shirt van FC Twente en Hlynsson nu doet: "Kristian Hlynsson heeft wat dat betreft nog een wereld te winnen. Misschien is het niet eerlijk om hem constant langs de meetlat Sem Steijn te leggen. Als het op afwerken aankomt, heeft de huidige aanvoerder van Feyenoord uitzonderlijke kwaliteiten. Een tweede Steijn is niet te vinden in Nederland", begint Ten Voorde in zijn analyse.

FC Twente is met het vertrek ontzettend veel doelpunten verloren, maar de club heeft zich door Hlynsson over te nemen van Ajax wel op één onderdeel flink verbeterd: "Waar Steijn een soort van spookvoetballer is die nauwelijks meedoet aan het spel, is Hlynsson veel directer betrokken. In tegenstelling tot zijn voorganger heeft hij ook invloed als hij niet doeltreffend is. Op een goede dag laat Hlynsson het elftal beter functioneren. FC Twente voetbalt beter met Kristian Hlynsson dan met Sem Steijn", vindt Ten Voorde.

De journalist heeft het vermoeden dat de Tukkers nog een hoop plezier gaan beleven aan de talentvolle aanvallende middenvelder: "Zondag in de derby tegen Heracles was Hlynsson onopvallend goed. Als Hlynsson zijn effectiviteit wat omhoog weet te krikken, dan heeft de Enschedese club goud in handen"