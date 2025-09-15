Eredivisie-club benadert Pascal Jansen als nieuwe hoofdtrainer

Pascal Jansen is benaderd door FC Twente om de nieuwe hoofdtrainer te worden, zo vertelt René Wagelaar bij Voetbaltijd van 1Twente. De voormalig oefenmeester van AZ, tegenwoordig werkzaam bij New York City in de MLS, zit echter niet te wachten op een functie in Enschede.

Na het vertrek van Joseph Oosting, die na vier duels op straat werd gezet door de clubleiding van Twente, zoeken de Tukkers nog altijd naar een opvolger. De namen van Erik ten Hag, Mark van Bommel en René Hake zongen rond in de Grolsch Veste, maar worden niet de nieuwe trainer van Twente.

Datzelfde geldt voor Jansen. “Ja ja, Pascal Jansen is ook benaderd. Absoluut”, zegt Wagelaar stellig. “En die wilde wel op een bepaalde manier, maar dat was te duur. Hij moet afgekocht worden en heeft daar (New York City, red.) een gigasalaris en het hele pakket”, vervolgt de oud-zaakwaarnemer. Jansen ligt nog tot medio 2028 onder contract bij de club uit de Verenigde Staten.

“Daar kun je, bij wijze van spreken, in een maand verdienen wat je hier per maand kan verdienen. Het leven zal hem waarschijnlijk ook goed bevallen, maar Twente was wel een optie”, aldus Wagelaar.

Desondanks lijkt er op dit moment niemand – op (waarschijnlijk) John van den Brom na – zitten te wachten op een trainersfunctie bij de Tukkers. “Er zijn heel veel trainers bang voor het afbreukrisico. Stel dat Twente tiende wordt, en je bent nog een trainer die nog niet écht helemaal financieel onafhankelijk is, dan wil je die naam niet hebben dat je daar weer ontslagen wordt halverwege", weet Wagelaar.