Bizar: ex-FC Twente-speler plotseling ‘onvindbaar’ verklaard door gemeente Enschede

Gustaf Lagerbielke baalt bij FC Twente
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
12 september 2025, 10:34   Bijgewerkt: 11:49

Een bizar verhaal over voormalig FC Twente-verdediger Gustaf Lagerbielke. Volgens gemeente Enschede zou de Zweed, die afgelopen seizoen op huurbasis speelde in Enschede, vermist zijn ondanks een ‘uitgebreid onderzoek’.

FC Twente huurde de verdediger afgelopen jaar van Celtic, maar bedong geen optie tot koop. Daarom keerde Lagerbielke terug naar Schotland, waar hij direct verkocht werd aan SC Braga. De Zweed is dus al weg uit Enschede, maar is vergeten zijn woning op te zeggen. Zodoende staat de naam ‘G.J. Lagerbielke’, geboren op 11 april 2000, op een lijst met uitgeschreven personen die de gemeente niet kan vinden.

“De gemeente heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de plek waar deze personen wonen. Uit dit onderzoek blijkt dat wij dit niet weten. De gemeente schrijft daarom deze personen uit. Deze personen staan niet meer ingeschreven in Nederland. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uitkeringen, toeslagen, pensioen en zorg. Omdat wij niet weten waar deze personen wonen, informeren wij de personen in deze krant”, valt er vrijdag te lezen bij de Uitschrijving Basis Registratie Personen.

Het uitgebreide onderzoek van de gemeente leverde niets op, hoewel één Google-zoekopdracht met de naam ‘Lagerbielke’ genoeg was geweest. De Zweed speelde afgelopen jaar 32 officiële wedstrijden voor de Tukkers, waarin hij twee keer wist te scoren.

Voormalig FC Twente-speler Lagerbielke blijkt 'vermist'
© Uitschrijving Basis Registratie Personen

