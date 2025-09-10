Nieuwe trainer FC Twente lijkt bekend

John van den Brom is de voornaamste kandidaat om de opvolger van Joseph Oosting te worden bij FC Twente, zo meldt Voetbal International woensdagmiddag.

Twente is sinds het ontslag van Oosting, die na slechts vier Eredivisie-duels de laan werd uitgestuurd door de Tukkers, op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De club gooide lijntjes uit naar Erik ten Hag, Mark van Bommel en René Hake, maar konden stuk voor stuk rekenen op afwijzingen.

Hake, die van dat drietal als enige ergens werkzaam is, wil zijn baan als assistent-trainer bij Feyenoord niet opgeven. Volgens Voetbal International is de naam van Dick Lukkien ook gevallen in Enschede, maar daar weet FC Groningen - de huidige club van Lukkien - niets van.

Zodoende zijn de gesprekken met Van den Brom inmiddels gestart, zo weet VI. De oefenmeester onderhoudt goede contacten met Jan Steuer, de technisch directeur van de club uit Enschede, met wie hij een lang verleden bij Vitesse deelt.

Van den Brom zit na het einde van afgelopen seizoen zonder club, nadat de toenmalige beleidsbepalers van Vitesse geen toekomst meer zagen in een langere samenwerking bij de Arnhemse club. Niet veel later zetten Amerikaanse grootaandeelhouders een streep door de komst van Van den Brom naar ADO Den Haag. Bij Twente lijkt de 58-jarige trainer alsnog terug te keren in het Nederlandse betaalde voetbal.