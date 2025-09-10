Live voetbal

Nieuwe trainer FC Twente lijkt bekend

Nieuwe trainer FC Twente lijkt bekend
Luuk van Grinsven
10 september 2025, 13:38   Bijgewerkt: 13:45

John van den Brom is de voornaamste kandidaat om de opvolger van Joseph Oosting te worden bij FC Twente, zo meldt Voetbal International woensdagmiddag.

Twente is sinds het ontslag van Oosting, die na slechts vier Eredivisie-duels de laan werd uitgestuurd door de Tukkers, op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De club gooide lijntjes uit naar Erik ten Hag, Mark van Bommel en René Hake, maar konden stuk voor stuk rekenen op afwijzingen.

Hake, die van dat drietal als enige ergens werkzaam is, wil zijn baan als assistent-trainer bij Feyenoord niet opgeven. Volgens Voetbal International is de naam van Dick Lukkien ook gevallen in Enschede, maar daar weet FC Groningen - de huidige club van Lukkien - niets van.

Zodoende zijn de gesprekken met Van den Brom inmiddels gestart, zo weet VI. De oefenmeester onderhoudt goede contacten met Jan Steuer, de technisch directeur van de club uit Enschede, met wie hij een lang verleden bij Vitesse deelt.

Van den Brom zit na het einde van afgelopen seizoen zonder club, nadat de toenmalige beleidsbepalers van Vitesse geen toekomst meer zagen in een langere samenwerking bij de Arnhemse club. Niet veel later zetten Amerikaanse grootaandeelhouders een streep door de komst van Van den Brom naar ADO Den Haag. Bij Twente lijkt de 58-jarige trainer alsnog terug te keren in het Nederlandse betaalde voetbal.

Ome Barend
270 Reacties
10 Dagen lid
349 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik dacht al.. John van.. (‘t Schip) maar daar trapt natuurlijk niemand meer in. Ha ha ha

Lil Smurf
6 Reacties
0 Dagen lid
6 Likes
Lil Smurf
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Graag ontopic blijven KC...

GAE
7 Reacties
0 Dagen lid
6 Likes
GAE
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@KC: Als je niks te doen , hebt doe het niet hier. On topic blijven aub

Joop60
5 Reacties
847 Dagen lid
8 Likes
Joop60
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Een mooie club voor John, ik zeg Doen!

Tante Barbara
38 Reacties
9 Dagen lid
14 Likes
Tante Barbara
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@KingCrimson hi hi hi die van 't Schip is zelfs ongeschikt om de nummers om te roepen tijdens de bingoavond in het lokale buurthuis

Ome Barend
270 Reacties
10 Dagen lid
349 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Tante Barbara niet te hard zijn voor hem, ik zie hem nog huilen in de dug out tegen Feyenoord. Hij heeft het al moeilijk genoeg.

Lil Smurf
6 Reacties
0 Dagen lid
6 Likes
Lil Smurf
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Ome Barend hoeveel sterren heeft dat clubje uit Rotterdam op de borst dan

GAE
7 Reacties
0 Dagen lid
6 Likes
GAE
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@ Tante Barbara: Kruip eens bij Ome Barend uit zijn holletje...

redknap
182 Reacties
828 Dagen lid
1.100 Likes
redknap
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat lijkt me helemaal niks.

dilima1966
2.576 Reacties
821 Dagen lid
15.561 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

John van den Brom het het nergens goed gepresteerd ben bang dat hij fc Twente ook niet uitgaat zitten met zijn contract

12deman
266 Reacties
73 Dagen lid
283 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, kwaliteit kost geld, Twente had beter een onbekende maar goed gescout aan kunnen stellen.

J. van den Brom

J. van den Brom
Functie: Coach
Leeftijd: 58 jaar (4 okt. 1966)

