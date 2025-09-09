René Hake spreekt zich duidelijk uit over interesse FC Twente

René Hake gaat niet aan de slag als nieuwe trainer van FC Twente, zo maakt hij duidelijk tegenover Tubantia. De assistent-trainer van Robin van Persie heeft het goed naar zijn zin bij Feyenoord en wil dus niet de opvolger van Joseph Oosting worden.

FC Twente nam afgelopen week na vier speelrondes afscheid van Joseph Oosting. De Enschedeërs stonden na vier duels pas op drie punten, waar de oefenmeester verantwoordelijk voor werd gehouden. Direct vielen de namen van Erik ten Hag en Mark van Bommel, maar al snel bleek dat zij niet zouden komen.

Maandag meldde De Telegraaf dat de Tukkers een lijstje van vier namen hadden voor de opvolging van Oosting: Rogier Meijer, Dick Lukkien, John van den Brom en Hake. Eerder op dinsdag werd al duidelijk dat door de naam van eerstgenoemde een streep kon. Hoewel Ten Hag door Bayer Leverkusen werd ontslagen, mag Meijer aanblijven als assistent onder nieuwe trainer Kasper Hjulmand.

FC Twente kan ook de komst van Hake vergeten, zo maakt hij duidelijk aan Tubantia. “Ik waardeer het zeer dat ik ben benaderd door FC Twente, maar ik heb het heel erg naar m’n zin bij Feyenoord en zit hier prima op m’n plek. Ik heb dan ook niet getwijfeld en blijf in Rotterdam”, helpt de assistent van Van Persie de geruchten de wereld uit.