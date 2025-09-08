'FC Twente ziet vier opties voor opvolging Oosting'

FC Twente is volop bezig met de zoektocht naar een opvolger van de ontslagen Joseph Oosting. Erik ten Hag en Mark van Bommel zeiden al 'nee' tegen de club en dus moet FC Twente verder kijken.

Het seizoen is nog maar vier speelronden onderweg, maar Oosting is al uit de laan gegooid. Met drie punten uit vier wedstrijden vallen de resultaten tegen, maar ook het tot dusver vertoonde spel biedt weinig hoop. Volgens De Telegraaf hadden de spelers nog wel vertrouwen in de leiding van Oosting, maar daar hadden Jan Streuer en de zijnen geen boodschap aan. "Het is een publiek geheim dat een meerderheid van de FC Twente-spelers liever was doorgegaan met Oosting, maar de clubleiding nam toch de beslissing om vroeg in het seizoen afscheid te nemen van de trainer", zo valt er te lezen.

Technisch directeur Streuer weet dat het lastig is om een nieuwe goede trainer te vinden. "Het is een lastig moment om een trainer te zoeken, zo vroeg in het seizoen. De meeste trainers liggen vast.” Assistent-trainer Ivar van Dinteren neemt in de tussentijd de honneurs waar.

Volgens De Telegraaf zijn er momenteel vier kandidaten die hoog op het lijstje staan om hoofdtrainer van FC Twente te worden. Daarbij gaat het om Rogier Meijer, René Hake, Dick Lukkien en John van den Brom. Meijer was de laatste jaren hoofdtrainer bij NEC, maar maakte afgelopen zomer de stap naar Bayer Leverkusen, om daar assistent van Erik ten Hag te worden. Die werd echter ontslagen, waardoor de toekomst van Meijer ongewis is. Hake was ook een tijdje assistent van Ten Hag bij Manchester United, nu is hij dat bij Feyenoord. Hij heeft ook al trainerservaring opgedaan bij FC Utrecht, Go Ahead Eagles en FC Twente. Lukkien is bij een lange periode bij FC Emmen nu al een tijdje succesvol trainer bij FC Groningen, terwijl Van den Brom veel verschillende selecties onder zijn leiding had.