Streuer onthult forse eis waardoor Van Bommel geen trainer van FC Twente wordt

FC Twente heeft een kort gesprek gevoerd met Mark van Bommel over de trainersvacature, zo bevestigt technisch directeur Jan Streuer tegenover Tubantia. De clubloze trainer wilde vier stafleden vervangen, wat voor de Tukkers financieel niet haalbaar is.

FC Twente nam afgelopen week na vier speelrondes afscheid van Joseph Oosting. De Enschedeërs stonden na vier duels pas op drie punten, waar de oefenmeester verantwoordelijk voor werd gehouden. Direct vielen de namen van Erik ten Hag en Mark van Bommel, maar al snel bleek dat zij niet zouden komen.

In gesprek met Tubantia bevestigt Streuer dat hij inderdaad heeft gesproken met Van Bommel, maar dit was geen concreet gesprek. “Mark van Bommel heb ik tien minuten aan de lijn gehad”, legt de bestuurder uit. “Hij wilde vier nieuwe trainers meenemen, maar wij kunnen het ons financieel niet veroorloven om zomaar vier mensen weg te doen.”

De zoektocht naar een nieuwe trainer duurt daarom voort. Daarvoor kijken de Tukkers niet alleen naar trainers die clubloos zijn. “Alleen is zoiets wel makkelijker als je bijvoorbeeld in april een nieuwe trainer zoekt voor het nieuwe seizoen, dan nu midden in de competitie”, geeft Streuer toe. Mocht Twente willen toeslaan bij een trainer die bij een andere club werkt, zal het een afkoopsom moeten betalen.