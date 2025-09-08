Live voetbal 4

Streuer onthult forse eis waardoor Van Bommel geen trainer van FC Twente wordt

Streuer onthult forse eis waardoor Van Bommel geen trainer van FC Twente wordt
Foto: © Imago
0 reacties
Niels Hassfeld
8 september 2025, 13:06

FC Twente heeft een kort gesprek gevoerd met Mark van Bommel over de trainersvacature, zo bevestigt technisch directeur Jan Streuer tegenover Tubantia. De clubloze trainer wilde vier stafleden vervangen, wat voor de Tukkers financieel niet haalbaar is.

FC Twente nam afgelopen week na vier speelrondes afscheid van Joseph Oosting. De Enschedeërs stonden na vier duels pas op drie punten, waar de oefenmeester verantwoordelijk voor werd gehouden. Direct vielen de namen van Erik ten Hag en Mark van Bommel, maar al snel bleek dat zij niet zouden komen.

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met Tubantia bevestigt Streuer dat hij inderdaad heeft gesproken met Van Bommel, maar dit was geen concreet gesprek. “Mark van Bommel heb ik tien minuten aan de lijn gehad”, legt de bestuurder uit. “Hij wilde vier nieuwe trainers meenemen, maar wij kunnen het ons financieel niet veroorloven om zomaar vier mensen weg te doen.”

De zoektocht naar een nieuwe trainer duurt daarom voort. Daarvoor kijken de Tukkers niet alleen naar trainers die clubloos zijn. “Alleen is zoiets wel makkelijker als je bijvoorbeeld in april een nieuwe trainer zoekt voor het nieuwe seizoen, dan nu midden in de competitie”, geeft Streuer toe. Mocht Twente willen toeslaan bij een trainer die bij een andere club werkt, zal het een afkoopsom moeten betalen.

➡️ Meer FC Twente nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Topoverleg bij FC Twente tijdens de wedstrijd tegen PSV

Na ontslag Oosting weer groot trainersnieuws bij FC Twente

  • Gisteren, 10:19
  • Gisteren, 10:19
Collage van Noa Lang, Sem Steijn en Jorrel Hato met het Eredivisielogo en twee pijlen

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: AZ neemt na deadline nog afscheid van vleugelspeler

  • za 6 september, 17:08
  • 6 sep. 17:08
Gertjan Verbeek met op de achtergrond de Grolsch Veste en het logo van FC Twente

Verbeek ziet twee ideale kandidaten voor Twente: 'Waarom niet?'

  • za 6 september, 14:23
  • 6 sep. 14:23
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Mark van Bommel

Mark van Bommel
Functie: Coach
Leeftijd: 48 jaar (22 apr. 1977)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
12
Telstar
4
-2
4
13
Go Ahead
4
-3
3
14
Twente
4
-3
3
15
NAC
4
-5
3
16
Excelsior
4
-8
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel