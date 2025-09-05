Mark van Bommel wijst trainerschap bij FC Twente resoluut af

Mark van Bommel wordt niet de nieuwe trainer van FC Twente, zo meldt De Telegraaf vrijdagavond. Na het snelle ontslag van Joseph Oosting zochten de Tukkers contact met de 48-jarige oefenmeester, die echter geen trek heeft in een overtap naar de Grolsch Veste.

Meerdere bronnen bevestigen tegenover De Telegraaf dat FC Twente en Van Bommel contact hebben gehad over het trainerschap. De oud-trainer van onder meer PSV en Antwerp FC wil op dit moment niet instappen bij de club uit Enschede.

Van Bommel was de beoogde opvolger van Oosting, die al na vier Eredivisie-duels de laan werd uitgestuurd door Twente. Na zijn vertrek bij Antwerp FC zit de Nederlander nog altijd zonder club. Eerder wees de voormalig middenvelder NEC af.

Ook Erik ten Hag keert niet terug in de Grolsch Veste, maar dat werd al eerder duidelijk. De Nederlander moest afgelopen maandag zijn koffers pakken bij Bayer Leverkusen en veel supporters hoopten op zijn komst, maar Ten Hag gaf aan dat hij geen kandidaat wil zijn.