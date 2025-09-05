Live voetbal 16

Mark van Bommel wijst trainerschap bij FC Twente resoluut af

Mark van Bommel wijst trainerschap bij FC Twente resoluut af
Foto: © Imago
1 reactie
Luuk van Grinsven
5 september 2025, 20:54   Bijgewerkt: 20:59

Mark van Bommel wordt niet de nieuwe trainer van FC Twente, zo meldt De Telegraaf vrijdagavond. Na het snelle ontslag van Joseph Oosting zochten de Tukkers contact met de 48-jarige oefenmeester, die echter geen trek heeft in een overtap naar de Grolsch Veste.

Meerdere bronnen bevestigen tegenover De Telegraaf dat FC Twente en Van Bommel contact hebben gehad over het trainerschap. De oud-trainer van onder meer PSV en Antwerp FC wil op dit moment niet instappen bij de club uit Enschede.

Artikel gaat verder onder video

Van Bommel was de beoogde opvolger van Oosting, die al na vier Eredivisie-duels de laan werd uitgestuurd door Twente. Na zijn vertrek bij Antwerp FC zit de Nederlander nog altijd zonder club. Eerder wees de voormalig middenvelder NEC af.

Ook Erik ten Hag keert niet terug in de Grolsch Veste, maar dat werd al eerder duidelijk. De Nederlander moest afgelopen maandag zijn koffers pakken bij Bayer Leverkusen en veel supporters hoopten op zijn komst, maar Ten Hag gaf aan dat hij geen kandidaat wil zijn.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Van Bommel kandidaat bij FC Twente, Ten Hag om één reden onlogisch

Van Bommel kandidaat bij FC Twente, Ten Hag om één reden onlogisch

  • Gisteren, 20:07
  • Gisteren, 20:07
FC Twente heeft genoeg gezien en zet Oosting op straat

FC Twente heeft genoeg gezien en zet Oosting op straat

  • Gisteren, 19:47
  • Gisteren, 19:47
Collage van Noa Lang, Sem Steijn en Jorrel Hato met het Eredivisielogo en twee pijlen

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: Go Ahead presenteert twee dagen na deadline nog een huurspeler

  • Gisteren, 10:12
  • Gisteren, 10:12
12 1 reactie
Reageren
1 reactie
Copa
2.083 Reacties
725 Dagen lid
22.670 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Schreuder nummer 3 , of Fraser

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Copa
2.083 Reacties
725 Dagen lid
22.670 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Schreuder nummer 3 , of Fraser

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Mark van Bommel

Mark van Bommel
Functie: Coach
Leeftijd: 48 jaar (22 apr. 1977)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
12
Telstar
4
-2
4
13
Go Ahead
4
-3
3
14
Twente
4
-3
3
15
NAC
4
-5
3
16
Excelsior
4
-8
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel