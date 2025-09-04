FC Twente heeft genoeg gezien en zet Oosting op straat

Joseph Oosting is donderdag ontslagen bij FC Twente. De club uit Enschede pakte drie punten uit de eerste vier competitiewedstrijden onder zijn leiding, wat resulteerde in het ontslag van de trainer.

Oosting werd in juli 2023 aangesteld als trainer van FC Twente en haalde direct goede resultaten. In zijn eerste seizoen eindigde de club op de derde plek, achter PSV en Feyenoord. Daarmee mocht FC Twente deelnemen aan de voorrondes van de Champions League, al zou er uiteindelijk wel genoegen moeten worden genomen met de Europa League. In dat toernooi overleefde de club uit het oosten de competitiefase, maar werd het daarna uitgeschakeld door Bodo/Glimt. In de Eredivisie eindigde de ploeg op een teleurstellende zesde plaats, nadat de resultaten sinds de winterstop alsmaar waren verslechterd.

FC Twente lijkt die slechte lijn hebben doorgetrokken naar dit seizoen. Zo werd er buitenshuis al verloren van PEC Zwolle (1-0) en promovendus Excelsior (1-0), terwijl kampioen PSV de punten uit Enschede meenam door met 0-2 te winnen. De enige overwinning kwam uit bij sc Heerenveen (1-2), maar die was allesbehalve overtuigend te noemen. FC Twente had op basis van Expected Goals wel meer mogen scoren, maar was zelfs met die extra doelpunten aan een teleurstellende seizoenstart bezig.

In een kort statement laat Jan Streuer, technisch directeur van FC Twente, weten waarom zde club heeft besloten niet verder te gaan met Oosting. "We zijn ontevreden over de start van de competitie, zowel wat betreft de resultaten als het vertoonde spel. Vorig seizoen zette de neergaande lijn zich in en we zien weinig tot geen verbetering. We zijn tot de conclusie gekomen dat het beter is om de samenwerking stop te zetten.” De club hoopt 'op korte termijn een vervanger aan te stellen'.