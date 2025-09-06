Verbeek ziet twee ideale kandidaten voor Twente: 'Waarom niet?'

Voormalig FC Twente-trainer Gertjan Verbeek buigt zich over de vraag wie de ontslagen Joseph Oosting moet opvolgen in Enschede. De 63-jarige trainer in ruste komt met twee namen, waarvan die van Jaap Stam wellicht nog het meest verrassend is.

FC Twente maakte donderdagavond bekend dat Oosting na een matige start van het seizoen per direct op straat is gezet. In de zoektocht naar een opvolger wierpen de Tukkers een lijntje uit richting Mark van Bommel, maar na één gesprek bedankte de werkloze trainer vriendelijk voor de eer. Haast vanzelfsprekend zingt de naam van de pas bij Bayer Leverkusen ontslagen Erik ten Hag ook rond, maar ook hij is geen optie, zo verzekeren verschillende media.

Verbeek, die zelf tussen oktober 2017 en maart 2018 een weinig succesvolle periode doormaakte als trainer van FC Twente, buigt zich in gesprek met 1Twente VoetbalTijd over de vraag wie Oosting moet opvolgen. De 63-jarige oud-trainer spreekt het donkerbruine vermoeden uit dat de club al een schaduwlijst had klaarstaan, aangezien het vertrouwen in Oosting al langere tijd brozer werd. "Ze hebben al lang lijntjes lopen. Zo werkt dat gewoon. Ik ben in het verleden ook regelmatig benaderd door een club, afgelopen seizoen zelfs nog, om het over te nemen. Terwijl de trainer er nog zat. Zo gaat dat", klinkt het.

Gevraagd naar zijn 'ideale kandidaat' om Oosting op te volgen zegt Verbeek dat er twee namen in zijn hoofd circuleren. "De eerste is Fred Rutten, maar die zal het wel niet gaan doen", zegt Verbeek. Tafelgast René Wagelaar schiet de gedachte aan Rutten gelijk af: "Nee man, alsjeblieft niet", klinkt het. "Rutten kent natuurlijk FC Twente en hij kent de omstandigheid", houdt Verbeek vol, al vreest hij dat er binnen de clubleiding weinig draagvlak voor Rutten zal zijn: "Er zitten denk ik te weinig mensen te wachten op Fred." De tweede naam die Verbeek in zijn hoofd heeft is die van Jaap Stam: "Waarom niet?"

Rutten (62) speelde zijn hele actieve spelersloopbaan (1980-1992) voor FC Twente, waar hij het tot enkelvoudig international van Oranje schopte. Na zijn stoppen keerde hij als assistent-, interim- en hoofdtrainer terug bij de Tukkers, in latere jaren fungeerde Rutten er tevens als technisch directeur en lid van de raad van commissarissen. Sinds zijn vertrek bij PSV in juni 2023, waar hij als assistent van Ruud van Nistelrooij en na diens vertrek één wedstrijd als interim-coach fungeerde, zit Rutten zonder werk.

Voormalig topverdediger Stam (53) lijkt zijn loopbaan als trainer in het betaald voetbal vroegtijdig te hebben afgebroken. Stam had Jong Ajax, Reading, PEC Zwolle, Feyenoord en Cincinnati FC onder zijn hoede, maar keerde in juli 2024 terug als hoofdtrainer bij zijn eerste amateurclub DOS Kampen.