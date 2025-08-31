Kenneth Perez is vernietigend: 'Alsjeblieft! Hij lijkt wel een oude legend!'

FC Twente beleeft een bijzonder teleurstellende seizoensstart. Met slechts drie punten uit de eerste vier wedstrijden leeft er al een crisissfeer rondom de club. Voormalig middenvelders Karim El Ahmadi en , die allebei zelf in Enschede hebben gespeeld, leven mee met Twente. Perez is bijzonder kritisch op één speler in het bijzonder: .

Twente verloor zondag met 1-0 van Excelsior, dat nota bene een groot deel van de wedstrijd met tien man speelde. De ploeg van trainer Joseph Oosting staat op de veertiende plaats. “Een paar weken geleden was Van Wolfswinkel een beetje verbolgen over dat sommige analisten te snel oordeelden”, roept Perez in herinnering bij Dit was het Weekend. “Ik denk wel dat het belangrijk is om bij jezelf te rade te gaan: ‘Oké, deze groep zit vol middelmaat, hoe gaan we daarmee om als staf en als spelers? Hoe gaan we iets verzinnen qua strijdplan, hoe kunnen wij het de tegenstanders zo moeilijk mogelijk maken om tegen ons te spelen?’ In plaats van wat je normaal moet doen als Twente: het veld op gaan met het idee om de tegenstander weg te spelen.”

Twente moet ‘omdraaien waar het normaal voor staat’. “Je moet heel anders gaan denken, in ieder geval voor de komende periode, zodat je in ieder geval een paar punten pakt.” Een trainersontslag ziet Perez nog niet zitten. “Ik denk dat dit een hele goede trainer is, maar het lukt niet.” Karim El Ahmadi denkt dat het aan het spelersmateriaal ligt. “Als je de as ziet met Pröpper, Zerrouki en Van Wolfswinkel, dat zijn zonder bal wel hele goede spelers. Maar je mist gewoon jongens die wat kunnen creëren in zo'n wedstrijd. Ik moet wel zeggen dat Sondre Ørjasaeter wat acties had, waarvan je dacht: misschien kan hij de sleutel zijn voor Twente. Voor de rest zie ik vrij weinig.”

Perez belicht daarna, met tegenzin, het optreden van Zerrouki. “Ik wil niet weer Zerrouki eruit halen en laten zien. Maar alsjeblieft! Het is net een gestopte voetballer. Hij speelt in het tempo van een legends-wedstrijd, die echt vervelend zijn om naar te kijken. Kom op man! Schiet toch een beetje op en ga nou die beslissingen nemen. Toen hij de eerste periode bij Twente voetbalde, was hij nog best wel goed.”

El Ahmadi denkt te weten hoe de Feyenoord-huurling er weer bovenop kan komen. “Zerouki moet nu eigenlijk denken: hoe was ik heel sterk? Dat was met ballen afpakken en simpel spelen. Nu loopt hij een beetje voor de verdediging om de lijnen uit te zetten, wat er ook mee te maken heeft dat je geen echte nummer 10 of 8 hebt die de lijnen gaat uitzetten”, merkt de oud-middenvelder van Twente op. “Dat maakt het wel wat makkelijker. Hij moet denken: ik ben de speler van ballen afpakken en inleveren. Het grootste probleem is dat hij echt de lijnen wil uitzetten.”