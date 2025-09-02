Feyenoord-huurling beticht van werkweigering

FC Twente moet zo snel mogelijk afscheid nemen van , zo stelt Gertjan Verbeek bij RTV Oost. Presentator Tijmen van Wissing stelt dat de wijze waarop de Feyenoord-huurling op het veld staat op ‘werkweigering’ lijkt, waar Verbeek het mee eens is.

Feyenoord nam deze zomer na twee seizoenen tijdelijk afscheid van Zerrouki. De controleur kon in De Kuip nooit aan de verwachtingen voldoen en keerde op huurbasis terug bij FC Twente. Daar maakt hij in de eerste duels van het seizoen ook verre van een goede indruk, zo vindt Verbeek.

“Die moet je toch gewoon terugsturen naar Feyenoord. Een postzegel erop, en dan zeg je tegen Feyenoord: Joh, je redt je er maar mee. We maken de huursom over en zoek het lekker uit”, begint Verbeek bij RTV Oost. De voormalig trainer is helemaal klaar met de manier waarop Zerrouki speelt. “Het is toch verschrikkelijk. Dat kun je toch niet verkopen, voetballer zijnde?”, vraagt hij zich af.

Van Wissing geeft aan dat de optredens van Zerrouki iets weg hebben van ‘werkweigering’. “Daar neigt het wel naar”, antwoordt Verbeek daarop. “Je kunt een keer afgetroefd worden in een duel, maar dat je er zó achteraan sjokt…”