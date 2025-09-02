Feyenoord-huurling beticht van werkweigering

FC Twente moet zo snel mogelijk afscheid nemen van Ramiz Zerrouki, zo stelt Gertjan Verbeek bij RTV Oost. Presentator Tijmen van Wissing stelt dat de wijze waarop de Feyenoord-huurling op het veld staat op ‘werkweigering’ lijkt, waar Verbeek het mee eens is.
Feyenoord nam deze zomer na twee seizoenen tijdelijk afscheid van Zerrouki. De controleur kon in De Kuip nooit aan de verwachtingen voldoen en keerde op huurbasis terug bij FC Twente. Daar maakt hij in de eerste duels van het seizoen ook verre van een goede indruk, zo vindt Verbeek.
“Die moet je toch gewoon terugsturen naar Feyenoord. Een postzegel erop, en dan zeg je tegen Feyenoord: Joh, je redt je er maar mee. We maken de huursom over en zoek het lekker uit”, begint Verbeek bij RTV Oost. De voormalig trainer is helemaal klaar met de manier waarop Zerrouki speelt. “Het is toch verschrikkelijk. Dat kun je toch niet verkopen, voetballer zijnde?”, vraagt hij zich af.
Van Wissing geeft aan dat de optredens van Zerrouki iets weg hebben van ‘werkweigering’. “Daar neigt het wel naar”, antwoordt Verbeek daarop. “Je kunt een keer afgetroefd worden in een duel, maar dat je er zó achteraan sjokt…”
Tsja van kopen of huren van feijenoord komt huilen. Niemand die zich een speler kan herinneren die uberhaupt ergens is geslaagd. Misschien is Senesi het beste voorbeeld, maar ook dat is bij een anonieme degradatie kandidaat. Het is pijnlijk. Clubs zien dat en komen niet meer voor spelers van feijenoord. Duidelijk overrated en ook besmet met het faal virus. Niet gewend om topsport te leveren op CL niveau. Feijenoord zal genadig moeten zijn als er ooit nog interesse komt. Angst en bevend ziet feijenoord de toekomst tegemoet met alle financiele problemen. Zerrouki is typerend voor de feijenoord spelers. Hij kan er gewoon niks van. Slot betaalde grof geld, maar feijenoord moet financieel veel afboeken op veel spelers. Ik zie het somber in.
@Voetbalhoofdstad Slecht geheugen gehuchtje? Bij benfica weten ze feyenoord prima te vinden. Aursnes is daar al 3 jaar basisspeler en kokcu deed het ook prima. Enige reden dat die weer wegging was onvrede met de trainer.
@paitar, kokcu, die gast die voor 23mln voor benfica ging en waar heel feijenoord gek werd dat er een 25% doorverkoop bij afgesproken was? Zou volgens de feijenoord kenners nog minimaal nog eens 25mln opleveren. Wat een geweldige deal was dat van mislintat aan de maas vonden de supporters op zuid. Tot het sprookje een nachtmerrie werd en de 25% doorverkoop welgeteld 1mln opleverde. Supporters werden angstig en bang. Hun sprookje was poef weg. En daar bleven ze weer met lege handen en veel schulden achter.
@copa, Ivanusec 11mln weggegooid, Zerrouki 9mln weggegooid, Valente 7mln weggegooid, Steijn 15mln weggegooid, Borges 11mln weggegooid, Ahmedhodzic 8mln weggegooid, tengstedt 6mln weggegooid, Diarra 4mln weggegooid, Stengs 8mln weggegooid. Logisch dat feijenoord niet meer praat over een nieuw stadion omdat ze al het geld hebben verbrand aan misaankopen door die mislintat aan de maas. De kuip valt uit elkaar, gemeente Rotterdam moet bijspringen met staatssteun omdat feijenoord zelf geen geld meer heeft. De feiten zijn pijnlijk. Nu die nieuwe spits ook gratis moeten halen, ik zie het somber in. De supporters op zuid zijn angstig en beven en hopen op genade komend seizoen.
