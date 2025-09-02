Live voetbal

Feyenoord heeft beet en presenteert Cyle Larin als nieuwe spits

Cyle Larin met op de achtergrond De Kuip en het logo van Feyenoord
Foto: © Imago/Realtimes
Frank Hoekman
2 september 2025, 17:03

Feyenoord voegt op de slotdag van de zomerse transferperiode nog een spits toe aan de selectie. De Rotterdammers bevestigen de komst van de ervaren Canadees Cyle Larin, die op huurbasis overkomt van het Spaanse Real Mallorca. Larin gaat spelen met rugnummer 10.

Na het vertrek van Julián Carranza (die is verhuurd aan Leicester City) aasde Feyenoord nog op een extra 'nummer 9', ondanks het feit dat de club met Ayase Ueda en zomeraanwinst Casper Tengstedt al twee miljoenenaankopen in huis heeft voor die positie. Gisteren (maandag) werd al duidelijk dat Larin de vacature op moet gaan vullen.

Artikel gaat verder onder video

De dertigjarige Larin mag gerust 'ervaren' worden genoemd. De spits speelde in het verleden onder meer in België (Zulte-Waregem, Club Brugge), Turkije (Besiktas) en kwam in Spanje ook uit voor Real Valladolid, dat hem in de zomer van 2023 voor 7,5 miljoen euro verkocht aan Mallorca. Namens zijn vorige werkgever kwam Larin in 76 officiële wedstrijden veertien keer tot scoren. Daarnaast heeft hij 86 interlands voor Canada achter zijn naam, waarin hij dertig maal trefzeker was. Larin vertenwoordigde zijn land onder meer op het WK van 2022 in Qatar, waarin hij in alle drie de (verloren)groepsduels in actie kwam.

Reactie Larin

"Ik ben heel blij om hier te zijn", geeft Larin aan op de clubwebsite. "Ik ken de geschiedenis van Feyenoord, de passie van de supporters en het feit dat de club altijd mee wil doen om de prijzen. Dat past helemaal bij wie ik ben, en ik kijk er dan ook naar uit om voor Feyenoord te spelen en samen te werken met trainer Robin van Persie. Hij is een spits, net als ik, en zijn aanwezigheid heeft me overtuigd om naar Rotterdam te komen. Ik kan veel van hem leren."

Reageren
Ome Barend
136 Reacties
3 Dagen lid
196 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Toch mooi om te zien dat een club als Feyenoord voor het sluiten van de markt alle zaken op orde heeft. Het hoeft niet meer te hopen op buitenkansjes of te graaien in een rommelbak. En dan sta je ook nog 1e in de competitie met een wedstrijd minder gespeeld. Heerlijk wat een luxe.

12deman
193 Reacties
65 Dagen lid
242 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ome Barend beleid visie controle, dat we dat ooit nog mogen meemaken. Ander tijdperk aangebroken voor Feyenoord. Bij Ajax ook maar dat hebben ze nog niet allemaal door.

Hahahahahaha en jullie dan
1.002 Reacties
794 Dagen lid
7.111 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ome Barend zaken op orde spelen ze cl dan hahahahahaha

Vrij Dag
62 Reacties
471 Dagen lid
167 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

ik geef hem 1 maand Is kaasanwierjo er nog en naadje is die er nog trouwens waar is touner

12deman
193 Reacties
65 Dagen lid
242 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Vrij Dag haat? Jaloers? Of gewoon met verkeerde been uit bed gestapt? Spellen gaat moeilijk, school niet afgemaakt?

Arena
384 Reacties
22 Dagen lid
1.289 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Daar moet jij nodig wat van zeggen. Ik heb vandaag al 2 keer je spelling verbeterd. Heb je überhaupt wel eens een school van binnen gezien?

Quarlon
681 Reacties
1.072 Dagen lid
3.453 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vrij Dag worden beide verhuurd

Pietjanhendrik
256 Reacties
42 Dagen lid
267 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ken de speler niet dus kan er niks over zeggen. Een welkome aanvulling op de spitsen die Feyenoord al heeft. Met name tegen fysiek sterke verdedigers en de laatste 20 minuten om iets te forceren.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
525 Reacties
35 Dagen lid
1.656 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Weer een nobody, gelukkig wel gratis uit de grabbelbak kunnen halen. Feijenoord heeft financiele problemen en had geen geld meer voor spelers. De top 2 krijgt miljoenen aan CL geld, maar dat krijgt feijenoord niet. Geruchten gaan dat ze nog interesse hadden in een speler van Dordrecht, maar ze konden geen 400k op afbetaling meer betalen.

Copa
2.058 Reacties
722 Dagen lid
22.623 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik weet niet of je een grapje maakt, maar het is minder grappig dan je denkt, want Feyenoord kan geen spelers meer uitlenen in Nederland en het buitenland wil ze niet. Dit kost geld!. Bovendien had Kloese erop gerekend meer te krijgen voor Paixao (ik ook trouwens) en hij had verwacht Timber te kunnen verkopen (ik ook trouwens).. Valente te vroeg gekocht.. Zou Timber stiekempjes gewoon transfervrij weg willen?

Quarlon
681 Reacties
1.072 Dagen lid
3.453 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Copa hij maakt altijd een grapje Copa

Cyle Larin

Cyle Larin
Real Mallorca
Team: Mallorca
Leeftijd: 30 jaar (17 apr. 1995)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Mallorca
0
0
2024/2025
Mallorca
32
7
2023/2024
Mallorca
35
3
2022/2023
Valladolid
19
8

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

Complete Stand

