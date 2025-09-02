Feyenoord heeft beet en presenteert Cyle Larin als nieuwe spits

Feyenoord voegt op de slotdag van de zomerse transferperiode nog een spits toe aan de selectie. De Rotterdammers bevestigen de komst van de ervaren Canadees Cyle Larin, die op huurbasis overkomt van het Spaanse Real Mallorca. Larin gaat spelen met rugnummer 10.
Na het vertrek van Julián Carranza (die is verhuurd aan Leicester City) aasde Feyenoord nog op een extra 'nummer 9', ondanks het feit dat de club met Ayase Ueda en zomeraanwinst Casper Tengstedt al twee miljoenenaankopen in huis heeft voor die positie. Gisteren (maandag) werd al duidelijk dat Larin de vacature op moet gaan vullen.
De dertigjarige Larin mag gerust 'ervaren' worden genoemd. De spits speelde in het verleden onder meer in België (Zulte-Waregem, Club Brugge), Turkije (Besiktas) en kwam in Spanje ook uit voor Real Valladolid, dat hem in de zomer van 2023 voor 7,5 miljoen euro verkocht aan Mallorca. Namens zijn vorige werkgever kwam Larin in 76 officiële wedstrijden veertien keer tot scoren. Daarnaast heeft hij 86 interlands voor Canada achter zijn naam, waarin hij dertig maal trefzeker was. Larin vertenwoordigde zijn land onder meer op het WK van 2022 in Qatar, waarin hij in alle drie de (verloren)groepsduels in actie kwam.
"Ik ben heel blij om hier te zijn", geeft Larin aan op de clubwebsite. "Ik ken de geschiedenis van Feyenoord, de passie van de supporters en het feit dat de club altijd mee wil doen om de prijzen. Dat past helemaal bij wie ik ben, en ik kijk er dan ook naar uit om voor Feyenoord te spelen en samen te werken met trainer Robin van Persie. Hij is een spits, net als ik, en zijn aanwezigheid heeft me overtuigd om naar Rotterdam te komen. Ik kan veel van hem leren."
Toch mooi om te zien dat een club als Feyenoord voor het sluiten van de markt alle zaken op orde heeft. Het hoeft niet meer te hopen op buitenkansjes of te graaien in een rommelbak. En dan sta je ook nog 1e in de competitie met een wedstrijd minder gespeeld. Heerlijk wat een luxe.
Weer een nobody, gelukkig wel gratis uit de grabbelbak kunnen halen. Feijenoord heeft financiele problemen en had geen geld meer voor spelers. De top 2 krijgt miljoenen aan CL geld, maar dat krijgt feijenoord niet. Geruchten gaan dat ze nog interesse hadden in een speler van Dordrecht, maar ze konden geen 400k op afbetaling meer betalen.
Ik weet niet of je een grapje maakt, maar het is minder grappig dan je denkt, want Feyenoord kan geen spelers meer uitlenen in Nederland en het buitenland wil ze niet. Dit kost geld!. Bovendien had Kloese erop gerekend meer te krijgen voor Paixao (ik ook trouwens) en hij had verwacht Timber te kunnen verkopen (ik ook trouwens).. Valente te vroeg gekocht.. Zou Timber stiekempjes gewoon transfervrij weg willen?
