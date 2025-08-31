Live voetbal

Van der Vaart wordt jaloers van één speler bij Feyenoord

Rafael van der Vaart
Foto: © Studio Voetbal
Dominic Mostert
31 augustus 2025, 23:10   Bijgewerkt: 23:32

Rafael van der Vaart denkt niet dat Feyenoord een nieuwe spits moet halen. De analist van Studio Voetbal is gecharmeerd van Ayase Ueda, die hij lachend bestempelt tot een betere versie van Ajax-spits Brian Brobbey.

Robin van Persie heeft met Ueda en Casper Tengstedt twee spitsen tot zijn beschikking; Julián Carranza is verhuurd aan Leicester City. In de laatste twee dagen van de transferwindow wil Feyenoord een nieuwe spits halen, maar dat is volgens Van der Vaart niet noodzakelijk. “Ik geloof wel in Ueda, zeker in de Nederlandse competitie. Europees weet ik het nog niet. Daar moet hij mij nog overtuigen. Maar ik denk niet dat je voor heel veel geld een nieuwe spits moet halen.”

Ibrahim Afellay is het daarmee eens. “Je speelt ook geen Champions League, dus waarom zou je dan onverantwoorde risico's nemen? Als je echt een goede spits wil halen, dan moet je wel echt een serieuze transfersom gaan betalen. Je hebt ook al een jongen van Benfica gehaald voor behoorlijk veel geld.”

Ueda scoorde zondag tweemaal tegen Sparta Rotterdam. Zijn eerste doelpunt maakte hij op fysieke kracht, zag Theo Janssen. “Het was een goede goal. Hij was sterk, met de rug naar de goal toe, en draait slim weg. Dit is wel echt heel goed gedaan. Dit zag je vroeger veel meer.” Van der Vaart voegt met een knipoog toe: “Het is eigenlijk een beetje Brobbey, maar dan schiet Brobbey hem naast. Jaloersmakend.”

Kritiek op Tengstedt

Van de andere spits bij Feyenoord wordt Van der Vaart niet warm. “Tengstedt is al een paar keer ingevallen, die kan er echt helemaal geen klote van. Dat heb ik meteen al gezien. Daar snap ik helemaal niks van.” Tengstedt kwam voor zes tot maximaal zeven miljoen euro over van Feyenoord, maar maakte nog geen indruk.

Janssen adviseert Feyenoord mede daardoor om nog wel een extra spits te halen. “Daar zou ik wel een jong talent bij halen om de concurrentie aan te gaan. Ik vind Ueda een goede spits, die goed is begonnen, dus laten we hem alsjeblieft het voordeel van de twijfel geven.”

