Feyenoord slaat toe op transfermarkt: 'Hij wil zo snel mogelijk naar Rotterdam'

Het ziet er goed uit rond de transfer van naar Feyenoord. De twintigjarige verdediger van Stade Reims, afkomstig uit Zweden, moet de concurrentie aangaan met Tsuyoshi Watanabe.

Met nog twee dagen te gaan op de transfermarkt is Feyenoord nog niet klaar. De Rotterdammers hopen op een spits en een verdediger. Feyenoord Transfermarkt wist zaterdag al te melden dat Jeng op weg is naar De Kuip. Hij wordt gehuurd van Stade Reims met een optie tot koop.

Artikel gaat verder onder video

“Er komt sowieso een linksbenige Zweedse verdediger”, zegt Krabbendam zondag voor de camera van zijn werkgever Voetbal International. “Malcolm Jeng staat op de lijst en hij stond vorig jaar al op de radar bij Feyenoord. Toen koos hij voor Stade Reims, dat inmiddels is gedegradeerd en nu in de tweede divisie speelt met voornamelijk Fransen, terwijl hij de taal niet spreekt.”

“Hij wil gewoon zo snel mogelijk naar Feyenoord komen en Feyenoord ziet in hem een welkome aanvulling. Want centraal achterin links hebben ze een probleem als er iets met Watanabe gebeurt”, weet de clubwatcher. “Rechts zijn de problemen iets minder groot, omdat Trauner terugkomt van een blessure. Beelen is langer geblesseerd, maar keert op termijn ook terug. Links achterin moest nu wat gebeuren en dat moet Jeng worden.”

Jeng kwam pas afgelopen winter naar Stade Reims. De Fransen betaalden voor zijn komst een transfersom van 2,5 miljoen euro aan IK Sirius. Zijn verblijf bij de club laat tot op heden echter te wensen over. In zijn eerste halfjaar kwam Jeng namelijk amper in actie. Bovendien degradeerde Stade Reims naar de Ligue 2, zoals Krabbendam aangeeft. De transfer lijkt mede daardoor mogelijk te worden. Jeng ontbrak vanwege zijn transferperikelen al bij de wedstrijdselectie van Stade Reims.