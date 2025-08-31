Feyenoord-fans maken tijdens herdenken Lisa (17) keihard statement tegen asielzoekers

Supporters van Feyenoord hebben een politiek statement gemaakt in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Op het moment dat de onlangs overleden Lisa (17) uit Abcoude werd herdacht op Het Kasteel, besloten de fans van de Rotterdamse club luidkeels een lied tegen asielzoekerscentra in te zetten.

'AZC, weg ermee! AZC, weg ermee', klonk het zondagmiddag in de zeventiende minuut van de wedstrijd tussen Sparta en Feyenoord vanuit het uitvak. Dat gebeurde kort nadat de fans van beide clubs de overleden Lisa uit Abcoude op zeer respectvolle wijze hadden herdacht. Het statement van de supporters van Feyenoord dat kort daarna klonk was in het stadion en op televisie goed hoorbaar.

Artikel gaat verder onder video

Het is niet de eerste supportersgroep van een club die een statement maakt naar aanleiding van de dood van Lisa. Onlangs waren er bij Ajax in de Johan Cruijff ArenA al Nederlandse vlaggen te zien. Dat voorbeeld werd overgenomen door andere clubs, waaronder door ADO Den Haag.

Bekijk hieronder een fragment van het statement van de Feyenoord-fans: