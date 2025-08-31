Live voetbal 7

Feyenoord-fans maken tijdens herdenken Lisa (17) keihard statement tegen asielzoekers

Feyenoord-fans Sparta-uit
Foto: © ESPN
0 reacties
Redactie FCUpdate
31 augustus 2025, 18:27   Bijgewerkt: 18:36

Supporters van Feyenoord hebben een politiek statement gemaakt in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Op het moment dat de onlangs overleden Lisa (17) uit Abcoude werd herdacht op Het Kasteel, besloten de fans van de Rotterdamse club luidkeels een lied tegen asielzoekerscentra in te zetten.

'AZC, weg ermee! AZC, weg ermee', klonk het zondagmiddag in de zeventiende minuut van de wedstrijd tussen Sparta en Feyenoord vanuit het uitvak. Dat gebeurde kort nadat de fans van beide clubs de overleden Lisa uit Abcoude op zeer respectvolle wijze hadden herdacht. Het statement van de supporters van Feyenoord dat kort daarna klonk was in het stadion en op televisie goed hoorbaar.

Artikel gaat verder onder video

Het is niet de eerste supportersgroep van een club die een statement maakt naar aanleiding van de dood van Lisa. Onlangs waren er bij Ajax in de Johan Cruijff ArenA al Nederlandse vlaggen te zien. Dat voorbeeld werd overgenomen door andere clubs, waaronder door ADO Den Haag.

Bekijk hieronder een fragment van het statement van de Feyenoord-fans:

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jamie Vardy met Feyenoord-logo

‘Feyenoord gaat transfervrije Jamie Vardy een aanbieding doen’

  • Gisteren, 23:04
  • Gisteren, 23:04
Excelsior

Teruglezen: zo verliep de zaterdag in de Eredivisie met blamages van PSV, Ajax en FC Twente

  • Gisteren, 22:43
  • Gisteren, 22:43
PSV - Telstar

Machteloos PSV blameert zich tegen Telstar, dat eerste Eredivisiezege in 47 jaar boekt

  • Gisteren, 21:52
  • Gisteren, 21:52
2 0 reacties
Reageren
0 reacties

Het is niet mogelijk om te reageren op dit artikel.

Reacties

Het is niet mogelijk om te reageren op dit artikel.

FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Sparta - Feyenoord

0 - 4
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
4
7
9
3
Ajax
4
4
8
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6
6
Utrecht
3
6
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel