Deze reactie van Ajax-fans op dood van Lisa (17) zag je niet op tv

Supporters van Ajax brachten zondag een eerbetoon aan de overleden Lisa (17), door een minuut lang te klappen. Daarnaast werden ook Nederlandse vlaggen getoond, al was dat niet te zien op tv.

In vak 127 werden in de zeventiende minuut van de wedstrijd tussen Ajax en Heracles Almelo meerdere Nederlandse vlaggen getoond. In de zeventiende minuut, verwijzend naar haar leeftijd, werd ook geklapt. Ook bij NEC - NAC Breda zouden zondag Nederlandse vlaggen zijn getoond.

Ze zijn vermoedelijk een reactie op de identiteit van de verdachte van de moord. Het gaat om een 22-jarige asielzoeker, die ook wordt verdacht van een ernstig zedenmisdrijf op de Weesperzijde en van een derde delict.