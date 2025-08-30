Live voetbal

Opvallend spandoek zichtbaar bij ADO Den Haag ter nagedachtenis aan Lisa (17)

Minuut stilte bij ADO Den Haag
Foto: © Imago
2 reacties
Luuk van Grinsven
30 augustus 2025, 08:49

Supporters van ADO Den Haag hebben vrijdagavond een spandoek opgehangen ter nagedachtenis van de overleden Lisa (17). De fans van club lijken tegelijkertijd een statement te maken.

Lisa uit Abcoude fietste woensdagnacht (vorige week) na het stappen vanaf het Leidseplein in Amsterdam terug naar huis, maar werd onderweg op gewelddadige wijze om het leven gebracht. Verdachte in de zaak is een 22-jarige asielzoeker.

Fans van ADO Den Haag stonden tijdens de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport (2-0) stil bij de tragische gebeurtenis. In het WerkTalent Stadion hing een spandoek met de tekst ‘veel te jong, veel te vroeg. Nederland sta op, genoeg is genoeg’. Rondom de tekst zijn Nederlandse vlaggen zichtbaar.

Dat is vermoedelijk een reactie op de identiteit van de verdachte van de moord. Het gaat om een 22-jarige asielzoeker, die ook wordt verdacht van een ernstig zedenmisdrijf op de Weesperzijde en van een derde delict.

Vorige week waren er ook Nederlandse vlaggen zichtbaar in de VriendenLoterij Eredivisie, bij Ajax – Heracles Almelo en NEC – NAC.

Quarlon
649 Reacties
1.068 Dagen lid
3.407 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Geen Gl- PvdA stemmen. Dan weet je zeker dat er nog meer import komt

Atréjoe
100 Reacties
169 Dagen lid
218 Likes
Atréjoe
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Mensen in Den Haag weten hoe dit voelt. Hun stad is één van de eerste die zwaar veranderd is door massamigratie. Het Oh oh Den Haag, mooie stad achter de duinen is tegenwoordig meer als stad achter de moskee. Tijd dat Nederland echt wakker wordt.

