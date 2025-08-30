Opvallend spandoek zichtbaar bij ADO Den Haag ter nagedachtenis aan Lisa (17)

Supporters van ADO Den Haag hebben vrijdagavond een spandoek opgehangen ter nagedachtenis van de overleden Lisa (17). De fans van club lijken tegelijkertijd een statement te maken.

Lisa uit Abcoude fietste woensdagnacht (vorige week) na het stappen vanaf het Leidseplein in Amsterdam terug naar huis, maar werd onderweg op gewelddadige wijze om het leven gebracht. Verdachte in de zaak is een 22-jarige asielzoeker.

Fans van ADO Den Haag stonden tijdens de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport (2-0) stil bij de tragische gebeurtenis. In het WerkTalent Stadion hing een spandoek met de tekst ‘veel te jong, veel te vroeg. Nederland sta op, genoeg is genoeg’. Rondom de tekst zijn Nederlandse vlaggen zichtbaar.

Dat is vermoedelijk een reactie op de identiteit van de verdachte van de moord. Het gaat om een 22-jarige asielzoeker, die ook wordt verdacht van een ernstig zedenmisdrijf op de Weesperzijde en van een derde delict.

Vorige week waren er ook Nederlandse vlaggen zichtbaar in de VriendenLoterij Eredivisie, bij Ajax – Heracles Almelo en NEC – NAC.