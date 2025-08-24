Live voetbal

Lisa (17) uit Abcoude was Ajax-fan, familie waardeert gebaar

Lisa uit Abcoude wordt geëerd door Ajax
Foto: © Imago/VRT
Dominic Mostert
24 augustus 2025, 09:02

De familie van Lisa (17) uit Abcoude waardeert het gebaar dat Ajax zondag maakt voor het overleden meisje. In de zeventiende minuut van de wedstrijd zal applaus klinken, verwijzing naar de leeftijd van Lisa. Zij en haar familie waren trouwe Ajax-supporters en kwamen graag naar de Johan Cruijff ArenA, bevestigt een woordvoerder van de familie.

Vrijdag werd duidelijk dat Ajax zal stilstaan bij de dood van Lisa, die voor geschokte reacties heeft gezorgd in Nederland. De tiener uit Abcoude fietste woensdagnacht na het stappen vanaf het Leidseplein in Amsterdam terug naar huis, maar werd onderweg op gewelddadige wijze om het leven gebracht. Verdachte in de zaak is een 22-jarige asielzoeker.

De actie van Ajax is afgestemd met de familie. "Ze zijn ervan op de hoogte en ze vinden dit een heel mooi gebaar", zegt woordvoerder Selma Hetharia van de organisatie Namens de Familie tegen het Algemeen Dagblad. Ook Ajax laat weten dat het gezin graag wedstrijden van de club bezocht.

Supporters van Ajax zeggen dat ze de nabestaanden willen steunen met het eerbetoon. “Het is een gevoelig onderwerp, maar een mooi initiatief van Ajax”, schrijft de supportersvereniging. “We ondersteunen dit eerbetoon dan ook van harte. We wensen alle nabestaanden heel veel sterkte.” Ajax speelt zondag om 16.45 uur tegen Heracles Almelo.

1 reactie
Goed dat Ajax dit doet. Wellicht is het een steun voor de familie.

