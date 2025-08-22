Ajax komt met bijzonder gebaar na dood van Lisa (17) uit Abcoude

Zondagmiddag wordt bij Ajax - Heracles Almelo stilgestaan bij de dood van de zeventienjarige Lisa uit Abcoude. Lisa werd in de nacht van dinsdag op woensdag op gruwelijke wijze om het leven gebracht.

De dood van Lisa heeft voor geschokte reacties gezorgd in heel het land. De tiener uit Abcoude fietste woensdagnacht na het stappen vanaf het Leidseplein in Amsterdam terug naar huis, maar werd onderweg op gewelddadige wijze om het leven gebracht. Verdachte in de zaak is een 22-jarige asielzoeker.

Artikel gaat verder onder video

De gruwelijke daad vond plaats aan de Holterbergweg, op een steenworp afstand van de Johan Cruijff Arena en trainingscomplex De Toekomst van Ajax. ‘Als signaal tegen zinloos geweld in het algemeen en als steun voor de nabestaanden van Lisa in het bijzonder’, klinkt zondag in de zeventiende minuut van de wedstrijd een minuut applaus.

Ajax Life schrijft op zijn website dat het initiatief vanuit Ajax komt. “Het is een gevoelig onderwerp, maar een mooi initiatief van Ajax. Supportersvereniging Ajax ondersteunt dit eerbetoon dan ook van harte”, klinkt het.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam sprak vrijdagavond op een persconferentie over de moord op Lisa. Zij noemde de dood van Lisa ‘verschrikkelijk en onvergeeflijk’. "Terecht eisen duizenden vrouwen nu de nacht terug. Van de stad, leven en vrijheid genieten zou zonder angst moeten kunnen. Wat vanzelfsprekend zou moeten zijn, de vrijheid van vrouwen en meisjes, is niet vanzelfsprekend. Dit is een schandvlek op onze samenleving”, zei Halsema onder meer.