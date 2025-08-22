Ajax komt met bijzonder gebaar na dood van Lisa (17) uit Abcoude

Zondagmiddag wordt bij Ajax - Heracles Almelo stilgestaan bij de dood van de zeventienjarige Lisa uit Abcoude. Lisa werd in de nacht van dinsdag op woensdag op gruwelijke wijze om het leven gebracht.
De dood van Lisa heeft voor geschokte reacties gezorgd in heel het land. De tiener uit Abcoude fietste woensdagnacht na het stappen vanaf het Leidseplein in Amsterdam terug naar huis, maar werd onderweg op gewelddadige wijze om het leven gebracht. Verdachte in de zaak is een 22-jarige asielzoeker.
De gruwelijke daad vond plaats aan de Holterbergweg, op een steenworp afstand van de Johan Cruijff Arena en trainingscomplex De Toekomst van Ajax. ‘Als signaal tegen zinloos geweld in het algemeen en als steun voor de nabestaanden van Lisa in het bijzonder’, klinkt zondag in de zeventiende minuut van de wedstrijd een minuut applaus.
Ajax Life schrijft op zijn website dat het initiatief vanuit Ajax komt. “Het is een gevoelig onderwerp, maar een mooi initiatief van Ajax. Supportersvereniging Ajax ondersteunt dit eerbetoon dan ook van harte”, klinkt het.
Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam sprak vrijdagavond op een persconferentie over de moord op Lisa. Zij noemde de dood van Lisa ‘verschrikkelijk en onvergeeflijk’. "Terecht eisen duizenden vrouwen nu de nacht terug. Van de stad, leven en vrijheid genieten zou zonder angst moeten kunnen. Wat vanzelfsprekend zou moeten zijn, de vrijheid van vrouwen en meisjes, is niet vanzelfsprekend. Dit is een schandvlek op onze samenleving”, zei Halsema onder meer.
Wat verschrikkelijk he. Iedere keer als ik dit weer lees word ik moedeloos. Mooi van Ajax. Mag in het gehele land wel gebeuren. Ik zou denk ik een waardeloze wedstrijd spelen na zoiets, al ken ik haar niet Een kind dat gewoon weer naar huis ging. Nederland wordt steeds idioter. Toen ik 100000 jaren geleden naar Nederland kwam werd ik met alle liefde en open armen ontvangen, maar Nederland is Nederland niet meer en zeker niet meer van de blanke Hollander. Het arme kind was zo slim en bij de tijd om 112 te bellen, maar het mocht niet baten. Die smerige hond heeft haar afgeslacht, ze heeft zo moeten lijden. Arm arm kind Het wachten is op verzachtende omstandigheden die een andere idioot zal komen aandragen Alles kan en mag Ik denk zelf aan de boeren die hun vee MOETEN GAAN BESCHERMEWN omdat we wolven hebben uitgenodigd
@Copa, je slaat de spijker op zijn kop. Ik vind wel dat Nederlanders / de overheid / politie hier zelf schuldig aan zijn. Je weet het van te voren al. We zien Nederland met de jaren steeds verder afglijden maar we grijpen niet in, we staan erbij en kijken er naar.
Sympathiek gebaar van Ajax en ik vind het goed dat ze dat gaan doen. Vind ook dat een meisje van 17 nooit midden in de nacht alleen over straat moet fietsen. We hebben een soortgelijk misdrijf een aantal jaren geleden in de omgeving Utrecht ook gehad toen een jonge vrouw die alleen door de Zeister bossen fietste en vermoord werd.
@ERIMIR ik vind dat je gewoon van andere mensen af moet blijven dat vind ik moeten alle vrouwen dan voor het donker wordt naar binnen of moeten alle vrouwen in groepjes over straat omdat de man zijn handen niet thuis kan houden te erg dat dit niet alleen in Nederland maar over de hele wereld gebeurt
@Hahahahahaha en jullie dan, zo denk ik ook erover, maar helaas is dit niet meer de realiteit. Je kunt als meisje/vrouw tegenwoordig niet meer in het donker alleen over straat, dat kon misschien 20 of 25 jaar terug nog wel helaas nu niet meer. Het risico dat je de verkeerde mensen tegenkomt is gewoon te groot.
