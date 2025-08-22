Live voetbal

Heitinga deelt opvallende oplossing voor spitspositie Ajax bij vertrek Brobbey

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
Mingus Niesten
22 augustus 2025, 15:25

John Heitinga bevestigt vrijdag dat er een bod is binnengekomen voor Brian Brobbey. Mocht de spits vertrekken, ziet de trainer van Ajax binnen zijn selectie al een oplossing.

"Er is een bod binnengekomen, maar Brobbey is op dit moment gewoon Ajacied", deelt Heitinga tegenover Christian Willaert van ESPN. "Op het moment dat een speler een transfer maakt, zal ik terug naar de tekentafel met Alex Kroes gaan", kijkt de oefenmeester vooruit. Bij een vertrek van Brobbey is Wout Weghorst de enige overgebleven echte spits, die ook al veel op het hoogste niveau heeft gespeeld. Don-Angelo Konadu kan ook die rol vervullen, maar is nog maar negentien jaar en speelt vooral zijn wedstrijden in Jong Ajax.

Heitinga lijkt vervolgens aan te geven dat er niet zomaar met geld gesmeten kan worden, zoals Kroes ook al vaker heeft aangegeven. In plaats daarvan moet er specifiek gekeken worden welke positie in de selectie het meest een versterking behoeft.

Zo ziet Heitinga al een optie voor de spitspositie in zijn huidige selectie rondlopen. "Ik denk dat Bertrand (Traoré, red.) wel een optie is, maar zolang bepaalde spelers hier nog zijn..." Tijdens zijn eerste contractperiode bij Ajax werd Traoré meermaals als nummer negen opgesteld en ook vorig seizoen was dat soms het geval. Heitinga geeft niet veel later aan vooral naar het heden te kijken

Bertrand Traoré

Bertrand Traoré
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 29 jaar (6 sep. 1995)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
1
0
2024/2025
Ajax
32
6
2023/2024
Villarreal
11
1
2023/2024
Aston Villa
2
0

Meer info

