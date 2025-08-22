Ajax wil af van grootverdiener, maar stuit op groot probleem

Ajax wil deze zomer dolgraag afscheid nemen van doelman , meldt het Algemeen Dagblad. De reden hiervoor is dat de 21-jarige goalie teveel verdiend en nog vastligt tot de zomer van 2027.

Afgelopen zomer vond er een flinke tombola plaats onder de lat bij Ajax. De club nam afscheid van huurling Matheus en Joy Gorter en versterkte zich met Vitezslav Jaros en Joeri Heerkens. Die twee doelmannen vormen samen met oudgediende Remko Pasveer het keepersgilde van trainer John Heitinga bij Ajax. Waarbij het de bedoeling is dat Heerkens regelmatig vlieguren maakt in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong Ajax.

Daarnaast klopt Paul Reverson op de deur bij het beloftenelftal van Ajax, waardoor de rol van Setford lijkt uitgespeeld. De club wil de 21-jarige doelman dan ook dolgraag verkopen. "Niet omdat hij niet goed kan keepen, maar omdat hij teveel verdient", schetst Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad.

Het hoge salaris van Setford zorgt er wel voor dat een transfer wat gecompliceerd is. "Interesse is er, maar vooral van clubs die nog niet de helft van zijn salaris kunnen ophoesten. Dat betekent dat Ajax water bij de wijn moet doen en daar is de club niet happig op omdat het ook nog iets zal moeten betalen voor een nieuwe keeper", klinkt het.

Setford maakte veertien jaar geleden de overstap naar de jeugdopleiding van Ajax en ligt in Amsterdam nog vast tot medio 2027. De doelman maakte zijn speelminuten de voorbije jaren vooral bij Jong Ajax, waar hij tot 56 optredens kwam.