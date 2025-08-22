Driessen kraakhelder over aanstaand Ajax-vertrek: 'Kroes en Heitinga zijn hem liever kwijt dan rijk'

Het aanstaande vertrek van Brian Brobbey bij Ajax is 'een verlossing voor beide partijen'. Dat schrijft Valentijn Driessen in zijn column voor De Telegraaf. De kans is namelijk groot dat de 23-jarige spits deze zomer wederom de deur definitief achter zich dicht trekt in de Johan Cruijff ArenA.
Maandag kwam naar buiten dat Ajax een bod van ruim twintig miljoen euro had ontvangen van Stade Rennais voor Brobbey. Dit was voor Alex Kroes niet voldoende, maar het zette wel de onderhandelingen in gang. Inmiddels zijn beide clubs druk met elkaar in gesprek en heeft Ajax duidelijk gemaakt wat het voor Brobbey wil ontvangen: 25 miljoen euro inclusief bonussen en een doorverkooppercentage. Naast Rennais is er ook interesse van clubs als LOSC Lille, Sunderland en VfB Stuttgart.
"Technisch directeur Alex Kroes en trainer John Heitinga zijn de zelfopgeleide 23-jarige spits liever kwijt dan rijk. Ze gaan voor de tien jaar oudere Wout Weghorst. Zoveel is duidelijk", aldus Driessen, die aanhaalt dat Ajax doorgaans kiest voor zelfopgeleide spelers. "Helemaal in het geval van Brobbey was dat de verwachting."
"Uiteindelijk betekende Brobbey de afgelopen drieënhalf jaar sportief te weinig voor Ajax", vervolgt Driessen zijn verhaal. "Met als dieptepunt het afgelopen seizoen met vier doelpunten en drie assists in dertig competitieduels. Een scheiding is voor beide partijen het beste. Dat bij Ajax de voorkeur uitgaat naar Weghorst en dat de interesse voor Brobbey zo laat op gang komt en afkomstig is van clubs als Rennes, Lille, Sunderland en VfB Stuttgart vertelt het verhaal van de neerwaartse sportieve spiraal waarin zijn carrière zich beweegt."
Driessen haalt ook aan dat bondscoach Ronald Koeman Brobbey ook niet meer zag staan voor het Nederlands elftal. "Met die wetenschap is het knap als Ajax de gevraagde transfersom van 25 miljoen euro, exclusief een doorverkooppercentage, kan ontvangen. Daarmee zou de investering in januari 2022 inclusief Brobbey’s salaris grotendeels worden terugverdiend. Alleen zal Ajax met het oog op de Champions League en de overvolle kalender een vervanger van niveau moeten halen", geeft hij Ajax tot slot nog wat advies.
Ik heb begrepen dat Brobbey zelf nogal moeilijk doet over een eventuele transfer omdat hij zichzelf wat te hoog inschat en naar een betere club toe wil. Dat kan nog wel eens lastig worden voor Ajax. Maar die jongen zal zich toch zelf ook realiseren dat hij bij Ajax wel uitgespeeld is? De tijd begint langzaam te dringen als ze ook nog een andere speler willen binnenhalen.
@Arena Ik dacht dat hij echt een hele grote spits zou worden. Top van de wereld. Hij was cooking. Zeker nadat hij in het slechte seizoen van ajax toch zoveel doelpunten wist te maken. Het was blijkbaar een uitschieter. Een keer boven zichzelf uitgestegen. Afgelopen seizoen werd duidelijk hoe matig hij eigenlijk is. Verkeerd gezien door mij. Deze Franse club is wel een beetje zijn plafond. Wel cooking dat ze zo'n hoog bedrag voor hem gaan krijgen. Voelt een beetje alsof we de Fransen oplichten.
Ja ik lees mee en het is nog steeds hetzelfde: dat Brobbey "volgens velen de beste spits van de wereld" was, zoals jij beweert, is nog steeds grote onzin. En ook dat hij naar de clubs zou willen die jij opnoemde. Allemaal flauwekul. Je verzint maar wat.
@VoetbaIhoofdstad, hij was het hele seizoen niet goed gelet op het slechte spel van Ajax. Wel een beetje laat dat je nu pas hier erachter komt. Geeft wel aan dat we je niet serieus moeten nemen met je gewauwel over cooking, top2 en premiumbedragen.
Seizoen 23/24, elke analist was het erover eens: Brobbey is de nieuwe spits van Oranje. Seizoen 24/25, het voetbal van Farrioli en Brobbey raakt geen knikker meer en alle analisten bestempelen hem als gemankeerd en nietsnut. Het kan snel gaan in medialand. Ik denk dat het er echt nog wel in zit bij hem, hij moet alleen een andere omgeving hebben zonder de Nederlandse pers met schijnwerpers op hem. Hij zou moeten snappen dat een stap naar subtop in Frankrijk misschien wel een erg goede leerschool kan zijn voor 2 jaartjes en dan kan altijd nog de subtop van Europa komen, je bent geen 30+.
