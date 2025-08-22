Driessen kraakhelder over aanstaand Ajax-vertrek: 'Kroes en Heitinga zijn hem liever kwijt dan rijk'

Het aanstaande vertrek van bij Ajax is 'een verlossing voor beide partijen'. Dat schrijft Valentijn Driessen in zijn column voor De Telegraaf. De kans is namelijk groot dat de 23-jarige spits deze zomer wederom de deur definitief achter zich dicht trekt in de Johan Cruijff ArenA.

Maandag kwam naar buiten dat Ajax een bod van ruim twintig miljoen euro had ontvangen van Stade Rennais voor Brobbey. Dit was voor Alex Kroes niet voldoende, maar het zette wel de onderhandelingen in gang. Inmiddels zijn beide clubs druk met elkaar in gesprek en heeft Ajax duidelijk gemaakt wat het voor Brobbey wil ontvangen: 25 miljoen euro inclusief bonussen en een doorverkooppercentage. Naast Rennais is er ook interesse van clubs als LOSC Lille, Sunderland en VfB Stuttgart.

Artikel gaat verder onder video

"Technisch directeur Alex Kroes en trainer John Heitinga zijn de zelfopgeleide 23-jarige spits liever kwijt dan rijk. Ze gaan voor de tien jaar oudere Wout Weghorst. Zoveel is duidelijk", aldus Driessen, die aanhaalt dat Ajax doorgaans kiest voor zelfopgeleide spelers. "Helemaal in het geval van Brobbey was dat de verwachting."

"Uiteindelijk betekende Brobbey de afgelopen drieënhalf jaar sportief te weinig voor Ajax", vervolgt Driessen zijn verhaal. "Met als dieptepunt het afgelopen seizoen met vier doelpunten en drie assists in dertig competitieduels. Een scheiding is voor beide partijen het beste. Dat bij Ajax de voorkeur uitgaat naar Weghorst en dat de interesse voor Brobbey zo laat op gang komt en afkomstig is van clubs als Rennes, Lille, Sunderland en VfB Stuttgart vertelt het verhaal van de neerwaartse sportieve spiraal waarin zijn carrière zich beweegt."

Driessen haalt ook aan dat bondscoach Ronald Koeman Brobbey ook niet meer zag staan voor het Nederlands elftal. "Met die wetenschap is het knap als Ajax de gevraagde transfersom van 25 miljoen euro, exclusief een doorverkooppercentage, kan ontvangen. Daarmee zou de investering in januari 2022 inclusief Brobbey’s salaris grotendeels worden terugverdiend. Alleen zal Ajax met het oog op de Champions League en de overvolle kalender een vervanger van niveau moeten halen", geeft hij Ajax tot slot nog wat advies.