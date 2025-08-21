Live voetbal

Daley Blind wordt aan Ajax gelinkt: hoe groot is de kans dat hij snel terugkeert?

De naam van Daley Blind zingt al een tijdje rond bij de beleidsbepalers van Ajax. De 35-jarige verdediger speelt al een aantal seizoenen voor Girona en wordt ouder, maar wordt in Amsterdam nog steeds als potentiële versterking gezien. Hoe groot is de kans op een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA deze zomer?

Volgens goed ingevoerde Ajax-volger Johan Inan van het Algemeen Dagblad is die kans klein. De naam van Blind zingt volgens Inan inderdaad rond in de Johan Cruijff ArenA en een terugkeer wordt dan ook niet volledig uitgesloten. Alleen is de kans klein, omdat er voor Ajax momenteel minder prioriteit ligt bij het vastleggen van een verdediger.

Met het vastleggen van ervaren centrumverdediger Ko Itakura, die ook links centraal kan spelen, staat Ajax er op defensief redelijk goed voor. Er zou nog wat bij kunnen komen, maar de prioriteiten liggen momenteel elders. Dat maakt een eventuele terugkeer van Blind naar Amsterdam minder aannemelijk.

Voor technisch directeur Alex Kroes is het belangrijkste om een controleur naar Amsterdam te halen. Een opvolger voor de vertrokken Jordan Henderson is er namelijk nog altijd niet gevonden. Naast een verdedigende middenvelder zoekt Ajax ook nog een spits, maar volgens het Algemeen Dagblad is het aannemelijker dat Ajax meer investeert in een nieuwe nummer zes, aangezien die positie als cruciaal wordt gezien.

Ik las vanochtend een artikel hier, dat ik lang geleden ook al eens had gelezen. Dit artikel was om sympathie te kweken voor Blind en daarmee zijn terugkeer. Er zullen vast en zeker mensen in trappen, maar ik ben van mening dat hij ondankls een schat aan ervaring en een goede lange trap ongeschikt is voor Ajax. Zijn handelingssnelheid is gewoon veel te laag. Net als Klaassen en Berghuis die je wel kan inbrengen als het moet rond de 70ste minuut Het voetbal is nou eenmaal gebaseerd op snel tikken en vrij lopen. Als een van de drie die ik hierboven heb genoemd de bal kwijt is dan zie je pas dat ze ongeschikt zijn, wer vallen gaten en de tegenstander wacht niet tot dat ze weer aansluiten Ajax daarentegen wacht wel totdat de tegenstander het achterin weer op orde heeft. Dit kunnen zij omdat er geen diepte in het spel zit, Traore en Berghuis kappen steeds terug.

Ik las vanochtend een artikel hier, dat ik lang geleden ook al eens had gelezen. Dit artikel was om sympathie te kweken voor Blind en daarmee zijn terugkeer. Er zullen vast en zeker mensen in trappen, maar ik ben van mening dat hij ondankls een schat aan ervaring en een goede lange trap ongeschikt is voor Ajax. Zijn handelingssnelheid is gewoon veel te laag. Net als Klaassen en Berghuis die je wel kan inbrengen als het moet rond de 70ste minuut Het voetbal is nou eenmaal gebaseerd op snel tikken en vrij lopen. Als een van de drie die ik hierboven heb genoemd de bal kwijt is dan zie je pas dat ze ongeschikt zijn, wer vallen gaten en de tegenstander wacht niet tot dat ze weer aansluiten Ajax daarentegen wacht wel totdat de tegenstander het achterin weer op orde heeft. Dit kunnen zij omdat er geen diepte in het spel zit, Traore en Berghuis kappen steeds terug.

