Oud-spits adviseert Brobbey: 'Als Ajax-spits heb je misschien andere clubs in gedachten'

Als het aan Youri Mulder ligt dan maakt niet de overstap naar het Franse Stade Rennais. De analist denkt dat het voor de spits beter is om te wachten op betere clubs.

Maandag kwam naar buiten dat Ajax een bod van ruim twintig miljoen euro had ontvangen van Stade Rennes voor Brobbey. Dit was voor Alex Kroes niet voldoende, maar het zette wel de onderhandelingen in gang. Inmiddels zijn beide clubs druk met elkaar in gesprek en heeft Ajax duidelijk gemaakt wat het voor Brobbey wil ontvangen: 25 miljoen euro inclusief bonussen en een doorverkooppercentage. Een akkoord tussen Ajax en Stade Rennais.

Artikel gaat verder onder video

Mulder heeft zijn twijfels bij de aanstaande overstap van Brobbey. "Stade Rennais, dat is wel... Ik weet het niet", steekt hij van wal bij Ziggo Sport. "Of dat de club is die hij graag wenst... Als je aan Frankrijk denkt, denk je aan Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, Olympique Lyon en van vroeger uit Saint-Étienne. Maar niet zozeer aan Stade Rennais. In de laatste acht jaar hebben ze zeven keer Europees voetbal gehaald. "Het is waarschijnlijk wel een heel goed georganiseerde club."

Of Stade Rennais een club is waar Brobbey past, daar heeft Mulder zijn twijfels over. "Hij zat niet op zijn plek in Leipzig (bij RB Leipzig, red.). Ik ben er afgelopen weekend geweest, ik snap dat ergens wel", doelt de technisch directeur van Schalke 04 op het bezoek van zijn club aan Lokomotiv Leipzig in de DFB Pokal. "En dan ga je naar Rennais... Als spits van Ajax die getransfereerd wordt heb je misschien andere clubs in gedachten."

Eerder deze zomer was Como in de markt voor Brobbey, maar dat zag de spits zelf niet zitten. "Dat is ook geen club waarvan je zegt: dit heeft de uitstraling van een spits van Ajax die in het Nederlands elftal speelt notabene", vervolgt Mulder. "Als die naar Como gaat dan denk je: die is knettergek geworden."

"Tuurlijk is die club in opkomst omdat er veel geld zit, maar dat kan je ook van Rennais en Leipzig zeggen. Het zijn geen clubs waarvan je zegt: daar ga ik voetballen. AS Roma, dat is wat anders. Blijkbaar komt er dus misschien niet meer en dat is wel frustrerend", gaat Mulder, die Brobbey adviseert om geduldig te zijn, verder. "Of hij moet wachten? Ja, maar als je niet aan spelen toekomt, als je dat voelt bij deze trainer. Hoewel, hij is nu geblesseerd. Maar, nee, ik zou wachten."