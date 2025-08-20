Live voetbal

'Ajax wil stunten met komst van PSG-middenvelder Carlos Soler'

Maurice Mazenier
20 augustus 2025, 18:03

Ajax hoopt zich deze transferwindow te kunnen versterken met Carlos Soler. Volgens Voetbalzone melden bronnen dicht bij de deal dat de Amsterdammers in gesprek zijn met Paris Saint-Germain over een transfer van de Spaanse middenvelder. Het zou gaan om een huurdeal met verplichte optie tot koop.

Het is een publiek geheim dat Ajax zich deze zomer hoopt te versterken met een verdedigende middenvelder, na het transfervrije vertrek van aanvoerder Jordan Henderson naar Brentford. De afgelopen dagen zong de naam van Edson Álvarez rond in de Johan Cruijff ArenA, maar de Mexicaan lijkt de stap naar Fenerbahçe te gaan maken.

Hierdoor zal technisch directeur Alex Kroes op zoek moeten naar een andere kandidaat voor de rol van controlerende middenvelder. Voetbalzone weet te melden dat het daarvoor uit is gekomen bij PSG-middenvelder Soler. De 28-jarige Spanjaard komt net als afgelopen seizoen niet voor in de plannen van trainer Luis Enrique en mag zijn heil wederom elders zoeken.

Kroes zou de komst van Soler wel zien zitten, al zijn de gesprekken vanwege de financiële slagkracht van Ajax nog niet concreet. Door het aanstaande vertrek van Brobbey naar Stade Rennais lijkt de Amsterdamse club meer financiële ruimte te hebben om een voorstel te doen aan de kampioen van Frankrijk. Van een deal is overigens nog geen sprake, mede omdat de gesprekken zich in de oriënterende fase bevinden.

Wel heeft Ajax al gesproken met het kamp-Soler, waarbij de middenvelder zelf wel open zou staan voor een dienstverband bij de Amsterdammers. Momenteel wordt door beide clubs een constructie besproken, waarbij het de bedoeling is dat Ajax de veertienvoudig Spaans international voor één seizoen gaat huren van PSG. Daarna zal Ajax Soler definitief overnemen.

In 2022 maakte Soler voor zo'n achttien miljoen euro de overstap van Valencia naar PSG, waar hij nooit een onuitwisbare indruk wist achter te laten. In totaal speelde de Spanjaard 63 wedstrijden voor de Franse topclub, waarin hij goed was voor acht doelpunten en acht assists. Afgelopen seizoen speelde Soler op huurbasis voor West Ham United en kwam hij tot 33 officiële wedstrijden.

Arena
153 Reacties
9 Dagen lid
593 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    5
    + 1
avatar

Eerst zien dan geloven. Wel een goede voetballer trouwens.

Vrij Dag
49 Reacties
458 Dagen lid
148 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Zijn naam komt me bekend voor. Soler was een goede speler, maar of het dezelfde is weet ik niet Is deze een verdedigende middenvelder?

ERIMIR
3.203 Reacties
409 Dagen lid
37.206 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Is geen nr.6, meer een aanvallende middenvelder.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.363 Reacties
1.059 Dagen lid
18.708 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Ken hem niet echt. Net even een filmpje bekeken en dan is het een middenvelder die op alle posities op het middenveld wel speelt. Lijkt wel een goede pass in huis te hebben maar hoe die voor de rest is met coaching en het team neer te zetten? Dat gaan we dan wel zien mocht i komen.

Carlos Soler

Carlos Soler
Leeftijd: 28 jaar (2 jan. 1997)
Positie: M (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
West Ham
31
1
2024/2025
PSG
0
0
2023/2024
PSG
24
2
2022/2023
Valencia
3
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
PEC
2
3
6
5
AZ
2
3
4
6
Ajax
2
2
4
7
Utrecht
2
3
3
8
NAC
2
-1
3

Complete Stand

