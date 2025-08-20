Ajax heeft ideale nummer 6 al in huis

moet de kans krijgen zich te laten zien op de positie van controlerende middenvelder bij Ajax, zo schrijft Henk Spaan in Het Parool. De twintigjarige staat te boek als rechtsback, maar speelde maandag bij Jong Ajax op ‘zes’. Dit deed hij volgens Spaan met verve.

Ajax hoopt zich deze zomer te versterken met een verdedigende middenvelder, na het transfervrije vertrek van aanvoerder Jordan Henderson naar Brentford. De afgelopen dagen zong de naam van Edson Álvarez rond in de Johan Cruijff ArenA, maar de Mexicaan lijkt de stap naar Fenerbahçe te gaan maken. Dat is volgens Spaan ‘niet verbazingwekkend’.

Artikel gaat verder onder video

“Ik had het vage idee dat Sofyan Amrabat iets kon zijn voor Ajax”, schrijft de columnist, die de Marokkaan in de derde voorronde van de Champions League tegen Feyenoord ‘uitstekend’ vond spelen. “De Turkije-expert die ik raadpleegde, had het over vier à vijf miljoen euro netto per jaar die de kleine Amrabat zou verdienen. Dat Turkse topclubs twéé nummers zes kunnen aanschaffen die samen ruim 10 miljoen (netto!) verdienen, schetst de kansloze positie van Nederland in het huidige, perverse voetbalkapitalisme.”

Volgens Spaan moet Ajax zich daarom richten op de spelers die het al onder contract heeft staan en met name op jongens die uit de ‘geroemde eigen opleiding’ komen. “Gerald Alders, die als rechtsback te boek staat, speelde tegen Jong AZ ‘op zes’, een plek waarop hij twee jaar geleden in O19 Kees Smit uitschakelde.” Spaan vond de talentvolle verdediger goed spelen en zag hem ‘ijverige duels’ uitvechten. Daarnaast gaf Alders ook nog een assist in het met 4-1 gewonnen duel. En het grootste voordeel? “Zes miljoen netto verdient hij niet”, refereert hij aan het loon dat Álvarez opstrijkt.