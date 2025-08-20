Live voetbal

Ajax heeft ideale nummer 6 al in huis

Ajax-trainer John Heitinga
Niels Hassfeld
20 augustus 2025, 09:19

Gerald Alders moet de kans krijgen zich te laten zien op de positie van controlerende middenvelder bij Ajax, zo schrijft Henk Spaan in Het Parool. De twintigjarige staat te boek als rechtsback, maar speelde maandag bij Jong Ajax op ‘zes’. Dit deed hij volgens Spaan met verve.

Ajax hoopt zich deze zomer te versterken met een verdedigende middenvelder, na het transfervrije vertrek van aanvoerder Jordan Henderson naar Brentford. De afgelopen dagen zong de naam van Edson Álvarez rond in de Johan Cruijff ArenA, maar de Mexicaan lijkt de stap naar Fenerbahçe te gaan maken. Dat is volgens Spaan ‘niet verbazingwekkend’.

“Ik had het vage idee dat Sofyan Amrabat iets kon zijn voor Ajax”, schrijft de columnist, die de Marokkaan in de derde voorronde van de Champions League tegen Feyenoord ‘uitstekend’ vond spelen. “De Turkije-expert die ik raadpleegde, had het over vier à vijf miljoen euro netto per jaar die de kleine Amrabat zou verdienen. Dat Turkse topclubs twéé nummers zes kunnen aanschaffen die samen ruim 10 miljoen (netto!) verdienen, schetst de kansloze positie van Nederland in het huidige, perverse voetbalkapitalisme.”

Volgens Spaan moet Ajax zich daarom richten op de spelers die het al onder contract heeft staan en met name op jongens die uit de ‘geroemde eigen opleiding’ komen. “Gerald Alders, die als rechtsback te boek staat, speelde tegen Jong AZ ‘op zes’, een plek waarop hij twee jaar geleden in O19 Kees Smit uitschakelde.” Spaan vond de talentvolle verdediger goed spelen en zag hem ‘ijverige duels’ uitvechten. Daarnaast gaf Alders ook nog een assist in het met 4-1 gewonnen duel. En het grootste voordeel? “Zes miljoen netto verdient hij niet”, refereert hij aan het loon dat Álvarez opstrijkt.

Ajax-spits Brian Brobbey

Voetbal International: Ajax gaat waarschijnlijk niet voor nieuwe spits bij verkoop Brobbey

Ajax Monaco

Ajax wil meewerken aan transfer sterkhouder, maar het is 'opvallend rustig'

René van der Gijp moet lachen om een fragment van Ajax

Van der Gijp lacht om gênant moment van Ajax-speler: ‘Dit kan écht niet’

baltegenmuur22
21 Reacties
1.058 Dagen lid
82 Likes
baltegenmuur22
    1
    + 1
waarom niet? uiteindelijk is dit de weg die Ajax hoort in te slaan,opleidings gericht zodoende dat er 1 a 2 jaarlijks 2 a 3 van de jeugd naar het A team door stromen.trouwens de heer Spaan is en ik ook fan van Fitz-Jim,waar is dit groeibriljant nu?

Arena
139 Reacties
9 Dagen lid
503 Likes
Arena
    1
    + 1
Sja, dan gaat het weer over 1 wedstrijd die die jongen goed speelt. Dat is gewoon te weinig om er conclusies aan te verbinden. Dat de jeugd uiteindelijk een kans moet krijgen lijkt me logisch, maar dan moet je wel over langere tijd goed presteren.

Copa
1.937 Reacties
708 Dagen lid
22.413 Likes
Copa
    0
    + 1
Het zou wel een stap richting complete renovatie zijn. Beuker en consorten hebben op deze wijze Az getransformeerd. Verwachtingen in Alkmaar zijn niet zo hoog, dus daar kan het gemakkelijker Pakt het goed uit, dan is dit super, maar loopt het niet dan donder je keihard naar beneden, want Ajax hoort voor het kampioenschap te gaan hoor je vaak, of dit realistisch is of niet. Regeer was toch een 6 Feyenoord moet van Timber af

Gerald Alders

Gerald Alders
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 mei 2005)
Positie: V (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Twente
3
0
2024/2025
Jong Ajax
23
0
2023/2024
Jong Ajax
16
0

