Voetbal International: Ajax gaat waarschijnlijk niet voor nieuwe spits bij verkoop Brobbey

Mocht deze zomer vertrekken bij Ajax, dan is het nog maar de vraag of de club de transfermarkt op zal gaan voor een nieuwe spits. Dat schrijft Voetbal International. Eventuele miljoenen die binnenkomen voor de spits zullen namelijk 'in eerste instantie' aangewend worden om te investeren in een nieuwe controlerende middenvelder.

Brobbey heeft een uiterst ongelukkig seizoen achter de rug bij Ajax. De 23-jarige spits kwam onder Francesco Farioli tot 44 wedstrijden, maar was daarin slechts zevenmaal trefzeker en gaf zes keer een assist. Het duurde dan ook lang voor de interesse in de Oranje-international op gang kwam. Inmiddels is het spel op de wagen en hebben VfB Stuttgart, AS Roma, Sunderland, Stade Rennais en enkele Saudische clubs hem op de korrel.

Het Franse Stade Rennais zou zelfs een bod hebben uitgebracht van iets meer dan twintig miljoen euro op de spits. Naar verluidt zou dit zijn afgewezen omdat Ajax meer verlangt voor de aanvaller. Mocht Brobbey daadwerkelijk vertrekken uit Amsterdam, dan zal de club de inkomsten in eerste instantie gebruiken om een nieuwe nummer 6 aan te trekken.

"Dat betekent dat het nog maar de vraag is of er dan ook nog een nieuwe spits naar Amsterdam komt", aldus Voetbal International. "Ook daar heeft Ajax de nodige opties voor in beeld, maar het moet wel passen. Anders denkt de club met Bertrand Traoré en de jonge Don-Angelo Konadu ook dekking in huis te hebben achter eerste spits Wout Weghorst", klinkt het.

Momenteel is Brobbey geblesseerd, waardoor hij niet in actie kwam tegen in de wedstrijden tegen Telstar (2-0) en Go Ahead Eagles (2-2). Wout Weghorst begin in de punt van de aanval en was tegen Telstar tweemaal trefzeker.