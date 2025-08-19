Live voetbal

Voormalig Ajax-verdediger verontschuldigt zich voor spelen met afgezakt broekje

Bassey speelt met afgezakt broekje bij Fulham
Foto: © @StokeyyG2 (X)
0 reacties
Luuk van Grinsven
19 augustus 2025, 16:17

Voetbalfans keken zaterdag stomverbaasd op van Calvin Bassey. De verdediger van Fulham, die een verleden heeft bij Ajax, speelde tegen Brighton & Hove Albion (1-1) met een broekje dat wel heel laag op de kont hing. Via X belooft de Nigeriaan beterschap.

De verdediger speelde in seizoen 2022/23 39 officiële wedstrijden in het shirt van Ajax. Maar hoe Bassey er zaterdag tegen Brighton bijliep, was voor veel voetballiefhebbers nog niet eerder vertoond. Zijn broekje hing namelijk wel erg laag. “Hoe is het mogelijk om te spelen met je broekje zó laag?”, schreef een verbaasde twitterraar.

Artikel gaat verder onder video

De video ging het hele internet over en Bassey zag het commentaar ook voorbijkomen. De verdediger stelde de Fulham-supporters via een bericht op X gerust: “Mijn broekje gaat omhoog”, schreef de Nigeriaan met een lachend gezichtje.

Aankomende zondag speelt Fulham op Craven Cottage tegen Manchester United. Daar zal blijken of Bassey zijn broekje inderdaad iets heeft opgehesen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Johan Derksen bij Vandaag Inside

Johan Derksen maakt Ajacied met de grond gelijk: ‘Simpele ziel!’

  • Gisteren, 22:36
  • Gisteren, 22:36
Rondo-studio valt compleet stil, als Alex Pastoor twee Eredivisie-spelers tipt bij Ajax

Rondo-studio valt compleet stil, als Alex Pastoor twee Eredivisie-spelers tipt bij Ajax

  • Gisteren, 22:05
  • Gisteren, 22:05
Marco van Basten bij Rondo van Ziggo Sport

Van Basten over bewierookte Tijjani Reijnders: ‘Geen bijzonder goede speler’

  • Gisteren, 21:21
  • Gisteren, 21:21
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Brighton - Fulham

1 - 1
Gespeeld op 16 aug. 2025
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Calvin Bassey

Calvin Bassey
Team: Fulham
Leeftijd: 25 jaar (31 dec. 1999)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fulham
1
0
2024/2025
Fulham
35
1
2023/2024
Fulham
29
1
2022/2023
Ajax
25
1

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
7
Leeds
1
1
3
8
Brighton
1
0
1
9
Fulham
1
0
1
10
Aston Villa
1
0
1
11
Chelsea
1
0
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel