Voormalig Ajax-verdediger verontschuldigt zich voor spelen met afgezakt broekje

Voetbalfans keken zaterdag stomverbaasd op van . De verdediger van Fulham, die een verleden heeft bij Ajax, speelde tegen Brighton & Hove Albion (1-1) met een broekje dat wel heel laag op de kont hing. Via X belooft de Nigeriaan beterschap.

De verdediger speelde in seizoen 2022/23 39 officiële wedstrijden in het shirt van Ajax. Maar hoe Bassey er zaterdag tegen Brighton bijliep, was voor veel voetballiefhebbers nog niet eerder vertoond. Zijn broekje hing namelijk wel erg laag. “Hoe is het mogelijk om te spelen met je broekje zó laag?”, schreef een verbaasde twitterraar.

Artikel gaat verder onder video

De video ging het hele internet over en Bassey zag het commentaar ook voorbijkomen. De verdediger stelde de Fulham-supporters via een bericht op X gerust: “Mijn broekje gaat omhoog”, schreef de Nigeriaan met een lachend gezichtje.

Aankomende zondag speelt Fulham op Craven Cottage tegen Manchester United. Daar zal blijken of Bassey zijn broekje inderdaad iets heeft opgehesen.