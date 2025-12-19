AZ speelt in de achtste finales van de KNVB Beker een thuiswedstrijd tegen Ajax. Dat heeft de loting, die vrijdagmiddag werd verricht, uitgewezen. Voor Theo Janssen en De Treffers rolde er een lokale derby uit de koker.
De Amsterdammers bereikten via een 2-7 zege op de amateurs van Excelsior Maassluis de laatste zestien, maar spelen nu dus een op papier lastig uitduel in eigen provincie. AZ plaatste zich vanwege Europese verplichtingen een week eerder al voor de laatste zestien, door PEC in Zwolle met 1-3 te verslaan.
PSV speelt eveneens een uitwedstrijd in eigen provincie: de Eindhovenaren nemen het op tegen FC Den Bosch. Bekerhouder Go Ahead Eagles treft óók al een streekgenoot en speelt thuis tegen Heracles Almelo.
De enige overgebleven amateurclub in het bekertoernooi, het door Theo Janssen getrainde De Treffers, speelt in de achtste finales een fraaie lokale derby. De club uit Groesbeek ontvangt het nabijgelegen N.E.C. van trainer Dick Schreuder.
sc Heerenveen - RKC Waalwijk
AZ - Ajax
FC Utrecht - FC Twente
Sparta Rotterdam - FC Volendam
FC Den Bosch - PSV
Almere City - Telstar
De Treffers - NEC
Go Ahead Eagles - Heracles Almelo
De achtste finales vinden plaats op dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 januari 2025. Nu de loting bekend is zal de KNVB in samenspraak met de lokale driehoeken van de thuisspelende clubs het exacte speelprogramma moeten bepalen.
