Loting achtste finale KNVB Beker: AZ-Ajax grootste kraker

Troy Parrott viert de 0-2 bij Ajax - AZ
Foto: © Imago
Frank Hoekman
19 december 2025, 17:56

AZ speelt in de achtste finales van de KNVB Beker een thuiswedstrijd tegen Ajax. Dat heeft de loting, die vrijdagmiddag werd verricht, uitgewezen. Voor Theo Janssen en De Treffers rolde er een lokale derby uit de koker.

De Amsterdammers bereikten via een 2-7 zege op de amateurs van Excelsior Maassluis de laatste zestien, maar spelen nu dus een op papier lastig uitduel in eigen provincie. AZ plaatste zich vanwege Europese verplichtingen een week eerder al voor de laatste zestien, door PEC in Zwolle met 1-3 te verslaan.

PSV speelt eveneens een uitwedstrijd in eigen provincie: de Eindhovenaren nemen het op tegen FC Den Bosch. Bekerhouder Go Ahead Eagles treft óók al een streekgenoot en speelt thuis tegen Heracles Almelo.

De enige overgebleven amateurclub in het bekertoernooi, het door Theo Janssen getrainde De Treffers, speelt in de achtste finales een fraaie lokale derby. De club uit Groesbeek ontvangt het nabijgelegen N.E.C. van trainer Dick Schreuder.

Volledige loting achtste finales KNVB Beker

sc Heerenveen - RKC Waalwijk
AZ - Ajax
FC Utrecht - FC Twente
Sparta Rotterdam - FC Volendam
FC Den Bosch - PSV
Almere City - Telstar
De Treffers - NEC
Go Ahead Eagles - Heracles Almelo

Speeldata achtste finales KNVB Beker

De achtste finales vinden plaats op dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 januari 2025. Nu de loting bekend is zal de KNVB in samenspraak met de lokale driehoeken van de thuisspelende clubs het exacte speelprogramma moeten bepalen.

FrankdeG
373 Reacties
33 Dagen lid
1.286 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Speelt feijenoord volgende ronde weer thuis?

Docker
424 Reacties
32 Dagen lid
1.084 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Hahahahaha! Humor.

jerommeke1973
303 Reacties
1.179 Dagen lid
918 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De punten blijven in Alkmaar!!!!

CG
2.886 Reacties
879 Dagen lid
13.514 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En iedereen maar steeds blijven zeggen Lukey Ajax, maar wat zeggen we over PSV?

Docker
424 Reacties
32 Dagen lid
1.084 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sja, je hebt geluk of je hebt het niet. AZ is lastig voor Ajax denk ik, maar Ajax zit wel (enigsinds) in een positieve flow.

De kikker
344 Reacties
981 Dagen lid
520 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van alle clubs natuurlijk weer az ongelofelijk 😂

Vriendje Stokvis
1.651 Reacties
456 Dagen lid
8.569 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mooie loting. Moet geen probleem zijn voor Ajax. AZ heeft veel blessures daar heeft Ajax dan wel weer geluk mee. Nu maar hopen op een mooie en sportieve wedstrijd.

