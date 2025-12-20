staat volgens Armeense en Italiaanse media in de belangstelling van Internazionale. De 25-jarige aanvallende middenvelder van het Russische FK Krasnodar werd eerder meermaals in verband gebracht met Ajax, maar de vermeende interesse uit Amsterdam deed heel veel stof opwaaien.

In de zomer van 2023 meldde toenmalig Ajax-directeur Sven Mislintat zich naar verluidt al in Krasnodar om te zien of Spertsyan naar Nederland gehaald kon worden. De berichtgeving over de mogelijke komst van de Armeniër leidde her en der tot felle kritiek op de Amsterdamse club. Gezien de Russische inval in Oekraïne meenden velen dat het niet kies is om zaken te doen met een Russische club. VVCS-voorzitter (en Oekraïner van geboorte) Yevgeni Levchenko vond zelfs dat Ajax 'indirect de oorlog zou sponsoren' indien het Spertsyan zou aantrekken.

Tot een overstap kwam het uiteindelijk niet, maar in de transferzomers van 2024 én die van 2025 doken opnieuw geruchten op over mogelijke interesse van Ajax in Spertsyan. Vanwege 'morele verdeeldheid' over zijn komst zag Ajax afgelopen zomer naar verluidt uiteindelijk definitief af van de transfer.

Spertsyan staat dit seizoen op acht goals en dertien assists in achttien competitiewedstrijden namens Krasnodar. Daarnaast is hij vaste waarde in de nationale ploeg van Armenië. In de voorbije interlandperiode november droeg hij zelfs voor het eerst de aanvoerdersband en maakte hij de eretreffer tijdens de 9-1 afstraffing in het WK-kwalificatieduel in en tegen Portugal.

Het Italiaanse TuttoSport schrijft op basis van Armeense media dat Inter inmiddels de eerste stappen heeft gezet om zich komende zomer met Spertsyan te gaan versterken. Krasnodar zou zo'n 25 miljoen euro willen ontvangen. Bij Inter zou Spertsyan de opvolger van landgenoot Henrikh Mkhitaryan (36) kunnen worden, die beschikt over een aflopend contract