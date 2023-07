'Als Ajax Spertsyan koopt, sponsort men indirect de oorlog'

Evgeniy Levchenko, voormalig profvoetballer en tegenwoordig actief als voorzitter van de VVCS, heeft geen goed woord over voor de interesse van Ajax in middenvelder Eduard Spertsyan. De geboren Oekraïener spreekt op persoonlijke titel met De Telegraaf en legt uit waarom clubs in zijn ogen 'bloed aan hun handen' hebben als ze zakendoen met Rusland.

Meerdere clubs hebben sinds Rusland in februari 2022 een oorlog begon tegen buurland Oekraïne contact gezocht met Levchenko, zo legt hij uit. "Ik wil geen namen noemen, maar ik ben door veel clubs gebeld omdat ze ermee worstelen of ze zaken kunnen doen met Russische clubs." De oud-speler van onder meer Vitesse en FC Groningen geeft steevast hetzelfde advies. "Tegen iedereen die het horen wil, zeg ik dat het een morele kwestie is. Ik vind dat Nederlandse clubs geen bloed aan hun handen moeten willen hebben. Iedereen die geld naar Rusland overmaakt, participeert indirect in de oorlog."

Al ruim een maand geleden kwamen de eerste berichten over de interesse van Ajax in Spertsyan, speler van FK Krasnodar, naar buiten. "Nee, Ajax heeft niét gebeld", zegt Levchenko desgevraagd. Hij had de Amsterdammers uiteraard hetzelfde advies gegeven als alle andere clubs die dat wel deden, helemaal aangezien de club in 2022 een benefietwedstrijd speelde tegen Shakhtar Donetsk om geld in te zamelen voor hulporganisaties. Levchenko: "Dat maakt de huidige handelswijze van Ajax voor mij onbegrijpelijk. Het is gek dat je achter Oekraïne zegt te staan en een jaar later indirect Rusland steunt."

Levchenko is niet de eerste die zich uitspreekt tégen het zakendoen met Russische clubs. Mike Verweij adviseerde Ajax afgelopen week in de podcast Kick Off van De Telegraaf om de stekker uit de deal te trekken, en noemde de interesse "discutabel". Econoom David Tomic van de Vereniging van Effectenbezitters sprak in vergelijkbare bewoordingen tegenover BNR Nieuwsradio en vroeg zich zelfs af of Ajax Spertsyan wel mág halen binnen de sancties die aan Rusland en Russische bedrijven zijn opgelegd.

