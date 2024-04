Walging om roekeloze overtreding in KKD: ‘Hier mag je zelfs TBS voor krijgen!’

mocht vrijdagavond van geluk spreken dat hij niet van het veld werd gestuurd met een rode kaart, zo stellen veel mensen op X. De aanvoerder van FC Groningen ging spijkerhard door op Willem II-middenvelder Matthias Verreth en liep daarmee het risico om zijn tegenstander ernstig te blesseren.

Bacuna besloot in de 81e minuut om hard door te gaan op Verreth rondom de middenlijn. Er is te zien dat de Groninger eerst de man raakt en vervolgens de bal. Scheidsrechter Rob Dieperink, die overigens al gefloten had vóórdat Bacuna de overtreding maakte, besloot om de situatie te beoordelen met een gele kaart, maar krijgt daarvoor geen bijval van reageerders op X. Bacuna gaf bij ESPN aan dat hij een 'statement' wilde maken met de overtreding.

Artikel gaat verder onder video

Mensen stellen dat de aanvoerder van Groningen een directe rode kaart had verdiend met de charge en uiten hun onvrede. Willem II en Groningen speelden vrijdagavond een belangrijke wedstrijd in de strijd om promotie naar de Eredivisie. Door een 1-1 gelijkspel is er nog niks beslist in de kop van de Keuken Kampioen Divisie.

