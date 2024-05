Real Madrid-speler weet waardoor de Koninklijke in de CL-finale staat en kust VAR-scherm

Real Madrid bereikte woensdagavond de Champions League-finale, maar dat ging niet zonder controverse. Verdediger weet dat de club een engeltje op de schouders had en laat dat na de wedstrijd ook duidelijk merken.

Bayern München stond woensdag drie minuten voor tijd nog met 0-1 voor in Madrid, wat genoeg zou zijn voor een plek in de finale van het miljoenenbal. Het ging alsnog mis. Joselu scoorde als invaller na een flinke flater van keeper Manuel Neuer, terwijl het twee minuten later alweer raak was. Rüdiger kreeg in de zestien de bal en gaf voor op diezelfde Joselu, die binnentikte. Het doelpunt werd in eerste instantie afgekeurd voor buitenspel, maar na een interventie van de VAR werd de 2-1 toch toegewezen.

Enkele minuten later werd de bal naar oud-Ajacied Noussair Mazraoui gespeeld, die mogelijk in buitenspelpositie stond. Overduidelijk was dit echter niet, maar de grensrechter besloot toch gelijk te vlaggen. Via Thomas Müller en een mooie dropkick van Matthijs de Ligt viel de bal in het Madrileense net, maar dat mocht niet baten, omdat er al afgefloten was. Een VAR-interventie had hier óók uitkomst moeten bieden, maar die kans werd door de grensrechter ontnomen. De Ligt was hier na afloop dan ook laaiend over.

Rüdiger was na afloop maar al te blij met de VAR, die de 2-1 goedkeurde en niet in actie kon komen bij de potentiële gelijkmaker. Het VAR-scherm krijgt zelfs een kus van de Duitse verdediger.

Rudiger thanking the VAR monitor after Real Madrid's victory over Bayern Munich 😅📺 pic.twitter.com/sA7dpVhu4W — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 9, 2024

Rudiger with Ancelotti at FT 🫨 pic.twitter.com/IS3I4BEcbo — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 9, 2024

