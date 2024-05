Haaland slaat terug na vierklapper: ‘Die man kan me echt niets schelen’

heeft gereageerd op de kritiek die Roy Keane recent op hem had. De Noor was zaterdagavond weer op stoom en wist vier keer het net te vinden in het met 5-1 gewonnen duel met Wolverhampton Wanderers.

Na de wedstrijd van Manchester City tegen Arsenal had Keane flinke kritiek geuit op de onzichtbare Haaland. De voormalig voetballer van Manchester United gaf aan dat de Noor op gebied van opbouw het niveau heeft van een spits uit League Two, het vierde Engelse niveau. Nadat Haaland vorige week scoorde tegen Nottingham Forest, stelde Keane zijn mening bij naar een spits van Championship-niveau, het tweede Engelse niveau.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van de wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers werd Haaland geconfronteerd met deze uitspraken. “Die man kan me echt niets schelen”, is de spits fel voor de camera’s van Viaplay.

De vete tussen Keane en de familie Haaland dateert al van 1997. Destijds haalde Erlings vader, Alf-Inge Haaland, als speler van Leeds United de Ier naar de grond, waarna hij zei dat de Manchester United-middenvelder op moest staan. Keane zag dit als een beschuldiging dat hij deed alsof hij geblesseerd was, waarna hij vier jaar later wraak nam. In de Manchester Derby van 2001 zette de voormalig aanvoerder van Man United een grove tackle in op Haaland senior, waarbij hij de Noor bewust blesseerde. Keane kreeg hier een boete en een schorsing voor. Nadat hij toegaf dat het bewust was, werd de boete verhoogd en kreeg hij een extra schorsing opgelegd.

🎙️ Erling Haaland over de opmerkingen van Roy Keane dat hij met zijn techniek soms meer op een speler uit de League Two lijkt:



"Die man kan me echt niets schelen."#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague pic.twitter.com/K73G6hFJll — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 4, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Josep Guardiola zet Bayern München-smaakmaker bovenaan verlanglijst'

'Josep Guardiola wil voor een absolute transfershock zorgen: man van 95,7 miljoen moet naar Manchester City komen.'