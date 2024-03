Manchester City houdt zicht op titelprolongatie na herhaling van zetten tegen FC Kopenhagen

Manchester City heeft zich woensdagavond met een 3-1 zege op FC Kopenhagen verzekerd van een plaats bij de laatste acht ploegen in de Champions League. Die eindstand was exact dezelfde als bij het heenduel in Denemarken op 13 februari, en was al bij rust bereikt. Mede dankzij een blunder van de Poolse Kopenhagen-keeper Emil Grabara leidde de ploeg van Pep Guardiola al binnen tien minuten met 2-0. De bezoekers deden via Mohamed Elyounoussi nog wel wat terug, maar op slag van rust tekende met zijn 41ste Champions League-treffer voor het laatste doelpunt van de avond.

Guardiola had veel sterkhouders rust gegeven met het oog op de Premier League-kraker tegen Liverpool van aankomend weekend. Onder andere Phil Foden, Nathan Aké en Kevin de Bruyne namen plaats op de bank. De gasten uit Kopenhagen stonden weer met oud-Vitesse speler Kevin Diks aan de aftrap. Oud-NEC’er Magnus Mattsson, in de heenwedstrijd nog basisspeler én trefzeker, begon vanaf de bank.

De kans dat FC Kopenhagen voor een stunt ging zorgen was desalniettemin niet groot, na de 1-3 nederlaag in de eerste wedstrijd. City liet er ook geen misverstand over bestaan dat het door zou gaan naar de kwartfinale. Al na vijf minuten scoorden de Citizens. Julián Álvarez nam een corner van rechts en bereikte Manuel Akanji, die met een fraaie voetbeweging de bal onhoudbaar achter keeper Kamil Grabara: 1-0. Vier minuten later speelde diezelfde Grabara een hoofdrol bij de tweede treffer van City. Nadat Rodri de bal uit een corner van Álvarez op de lat had gekopt kwam de bal weer bij Álvarez terecht. Die besloot van net buiten het strafschopgebied op doel te schieten. Wat een makkelijke vangbal leek te worden werd een nachtmerrie voor Grabara, het schot glipte namelijk tussen zijn vingers door het doel in: 2-0.

Daarna brak er een fase aan waarin City de bal had en Kopenhagen de schade probeerde te beperken. Het was dan ook een enorme verassing toen Mohamed Elyounoussi diep op de helft van City een één-twee aan ging met Orri Óskarsson. Die combinatie sneed door de verdediging van City waarna Elyounoussi de bal kalm achter keeper Ederson plaatste: 2-1. Kopenhagen was daarna wat sterker en leek zich in de wedstrijd geknokt te hebben. In de blessuretijd van de eerste helft was het echter Erling Haaland die aan alle Deense illusies een einde maakte. Hij nam een hoge bal knap aan in het strafschopgebied, draaide kort weg bij zijn verdediger en schoot de bal met links in de korte hoek: 3-1.

Met die laatste treffer was de wedstrijd beslist en zo speelden beide teams ook in de tweede helft. City had veel de bal en speelde de bal langdurig rond. Kopenhagen was allang blij dat de schade beperkt bleef. Het probeerde er af en toe uit te komen maar wist nauwelijks gevaar te stichten. Omdat ook City weinig meer voor het doel van Grabara kwam was de eindstand hetzelfde als de ruststand: 3-1. Hiermee gaat City in de koker voor de loting voor de kwartfinale en kan Kopenhagen zich gaan richten op de nationale competitie.