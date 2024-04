Spectaculaire climax in Engeland: dit zijn de resterende programma’s van Manchester City, Arsenal en Liverpool

Manchester City kroonde zich in het afgelopen seizoen voor de derde opeenvolgende keer tot kampioen van Engeland en is na de verrichtingen in het voorbije weekeinde hard op weg om er over een paar weken opnieuw met de landstitel vandoor te gaan. Of kunnen Arsenal en Liverpool zich herstellen van de harde tikken die zij ontvingen van respectievelijk Aston Villa en Crystal Palace? Dit is het resterende programma in de Engelse titelstrijd.

Manchester City 32-73

Wie stopt Manchester City? De formatie van coach Josep Guardiola kroonde zich vorig seizoen niet alleen tot landskampioen, maar won ook de FA Cup én de Champions League. Manchester City maakt ook dit seizoen weer kans op de treble. Guardiola en zijn manschappen vonden zich bij aanvang van de voorbije speelronde in de Premier League nog terug op de derde plaats, maar wonnen zelf van Luton Town en zagen vervolgens zowel Arsenal als Liverpool dure nederlagen incasseren. Daardoor is de voorsprong op de concurrenten twee punten.

Resterend programma

Artikel gaat verder onder video

Donderdag 25 april, 21.00 uur: Brighton & Hove Albion - Manchester City

Zondag 28 april, 17.30 uur: Nottingham Forest - Manchester City

Zaterdag 4 mei, 18.30 uur: Manchester City - Wolverhampton Wanderers

Zaterdag 11 mei, 13.30 uur: Fulham - Manchester City

Dinsdag 14 mei, 21.00 uur: Tottenham Hotspur - Manchester City

Zondag 19 mei, 17.00 uur: Manchester City - West Ham United

Arsenal 32-71

Voor Arsenal dreigt een herhaling van zetten. De ploeg van trainer Mikel Arteta stond er in het afgelopen seizoen lang het beste voor om er met de landstitel vandoor te gaan, maar stortte in de laatste fase volledig in. Manchester City was uiteindelijk niet meer bij te houden en er ging voor Arsenal wéér een jaar voorbij zonder landstitel. Dit seizoen moet het eigenlijk gebeuren, maar door de 0-2 nederlaag tegen Aston Villa hebben The Gunners het niet meer in eigen hand. De achterstand op City is twee punten en met Chelsea-thuis, Tottenham-uit én Manchester United-uit staan er nog drie krakers op het programma.

Resterend programma

Zaterdag 20 april, 20.30 uur: Wolverhampton Wanderers - Arsenal

Dinsdag 23 april, 21.00 uur: Arsenal - Chelsea

Zondag 28 april, 15.00 uur: Tottenham Hotspur - Arsenal

Zaterdag 4 mei, 13.30 uur: Arsenal - Bournemouth

Zondag 12 mei, 17.30 uur: Manchester United - Arsenal

Zondag 19 mei, 17.00 uur: Arsenal - Everton

Liverpool 32-71

Jürgen Klopp wil zijn laatste seizoen als hoofdtrainer van Liverpool zo goed mogelijk afsluiten. Met de eindzege van de League Cup al op zak, een plek in de kwartfinales van de Europa League én de koppositie in eigen land leken de Duitser en zijn spelers goed op weg. Maar na het gelijkspel bij Manchester United en de nederlagen tegen Atalanta Bergamo (0-3) én Crystal Palace (0-1) dreigen de laatste maanden van Klopp op Anfield een teleurstelling te worden. Een plek in de halve finale van de Europa League lijkt Liverpool al te kunnen vergeten en met uitwedstrijden tegen Fulham, Everton, West Ham United én Aston Villa lijkt ook het veroveren van de landstitel een onmogelijke klus.

Resterend programma

Zondag 21 april, 17.30 uur: Fulham - Liverpool

Woensdag 24 april, 21.00 uur: Everton - Liverpool

Zaterdag 27 april, 13.30 uur: West Ham - Liverpool

Zondag 5 mei, 17.30 uur: Liverpool - Tottenham Hotspur

Maandag 13 mei, 21.00 uur: Aston Villa - Liverpool

Zondag 19 mei, 17.00 uur: Liverpool - Wolverhampton Wanderers