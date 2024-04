Lex Immers (37) besluit te emigreren en verlaat Nederland spoedig met zijn gehele gezin

zal spoedig emigreren naar Spanje, zo maakt de oud-voetballer van onder meer ADO Den Haag en Feyenoord maandagochtend bekend op Instagram. Immers, dit seizoen nog actief als voetballer bij Scheveningen, had al langer in zijn hoofd om Nederland achter zich te laten. Nu zal de 37-jarige voetballer samen met zijn gezin definitief de stap maken.

Op Instagram kondigt de Haagse voetballer aan dat hij Nederland zal gaan verlaten: "Wij wilden al langer de stap nemen om te vertrekken uit Nederland, maar toch durfden wij het steeds niet aan", legt Immers uit op sociale media. Nu is het toch zover gekomen en zal hij de stap maken naar een land waar hij als voetballer nog nooit heeft gespeeld: "We gaan nu emigreren naar Spanje (Malaga)", schrijft de 37-jarige oud-Feyenoorder.

"Wat ons vooral aanspreekt is het klimaat", doelt Immers op de hogere temperaturen in het zuiden van Spanje dan in Nederland: "Er zijn daar veel Nederlanders wat ons ook een gevoel van thuis geeft, ook voor de kinderen qua werkgelegenheid en sociale contacten", legt hij uit.

Het is onduidelijk of Immers in Spanje nog zal blijven voetballen of dat hij zijn voetbalschoenen definitief aan de wilgen gaat hangen. In Nederland kwam de middenvelder tot 2021 uit voor NAC Breda, waarna hij de overstap maakte naar de amateurs van Scheveningen.

