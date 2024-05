Manchester United en Ten Hag halen opgelucht adem na spannende slotfase tegen Newcastle United

Manchester United heeft woensdagavond gewonnen van Newcastle United. In een wedstrijd die gewonnen moest worden om nog kans te maken op Europees voetbal via de ranglijst won de ploeg van Erik Ten Hag met 3-2. Voor United waren jongelingen Kobbie Mainoo, Amad Diallo en Rasmus Højlund trefzeker, onder aanvoering van de teruggekeerde aanvoerder Bruno Fernandes.

Bij Manchester United keerde Fernandes na twee wedstrijden gemist te hebben weer terug in de basis. De aanvoerder speelde als valse spits. Dat ging ten koste van Højlund, die gepasseerd werd en op de bank plaats nam. Om via de ranglijst Europees voetbal af te dwingen moest United winnen van The Magpies. Het verschil in punten was vooraf slechts drie, met na vandaag nog één wedstrijd te spelen, maar het verschil in doelsaldo maar liefst 26, in het voordeel van Newcastle United.

Artikel gaat verder onder video

Beide elftallen maakten er in eerste instantie geen spektakel van, maar in de 31e minuut was het opeens Manchester United dat op voorsprong kwam. Amad Diallo probeerde met een steekbal Fernandes te bereiken, maar slaagde daar niet in. De bal schoot door en kwam terecht in de voeten van de veraste Mainoo, die kalm af kon werken omdat Kieran Trippier buitenspel ophefde: 1-0. Omdat Casemiro in de 40e minuut nog een bal van de lijn kopte was dat tevens de ruststand.

Vlak na rust bracht Newcastle de wedstrijd weer in evenwicht. Jacob Murphy zette in de 53e minuut de bal hard voor vanaf rechts, waarna Anthony Gordon de bal alleen nog maar binnen hoefde te lopen: 1-1. Vrijwel meteen daarna kon Newcastle zelfs op voorsprong komen, maar voorkwam een ultieme krachtsinspanning van Sofyan Amrabat dat Alexander Isak tot scoren kwam. Diens poging eindigde uiteindelijk via Amrabat op de lat boven André Onana.

United wankelde, maar kwam in de 57e minuut toch weer op voorsprong. Newcastle werkte een corner van Fernandes niet goed weg, waarna Diallo de bal met links snoeihard achter Martin Dúbravka schoot: 2-1. In de 84e minuut besliste de net ingevallen Højlund de wedstrijd. Op aangeven van Fernandes schoot de Noor de bal van net binnen het strafschopgebied droog binnen: 3-1.

In de 92e minuut kwam Newcastle terug in de wedstrijd door een afstandsschot van Lewis Hall, na een afgeslagen corner: 3-2. Verder dan dat kwam Newcastle niet meer terug waardoor het tot de laatste speeldag spannend blijft in de strijd om rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal. United gaat op bezoek bin Brighton, Newcastle speelt uit tegen Brentford.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is het virtuele schema voor de play-offs van de Eredivisie voor Europees voetbal

NEC, FC Utrecht, Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles staan momenteel op een plek die goed is voor play-offs om Europees voetbal aan het einde van het seizoen.