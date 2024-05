Dit is het virtuele schema voor de play-offs van de Eredivisie voor Europees voetbal

NEC, FC Utrecht, Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles staan momenteel op een plek die goed is voor play-offs om Europees voetbal aan het einde van het seizoen. Ten opzichte van voorgaande jaren is er één grote verandering dit seizoen bij de play-offs voor een Europees avontuurtje. De affiches worden over één wedstrijd afgewerkt, niet meer met uit- en thuis.

Doordat Feyenoord in de bekerfinale te sterk was voor NEC, spelen nummers zes tot en met negen nog nacompetitie om zo een Europees ticket in handen te krijgen. De Nijmegenaren staan zelf op de zesde plaats, gevolgd door Utrecht op de zevende plek, Sparta staat achtste en Go Ahead Eagles negende. Nummer vijf Ajax zou nog ingehaald kunnen worden, maar het resterende speelschema van de Amsterdammers lijkt niet echt grote uitdagingen te bevatten.

Artikel gaat verder onder video

Nu er in slechts één wedstrijd bepaald wordt wie naar de finale gaat, heeft de play-offs maar drie wedstrijden. De nummer zes speelt thuis tegen de nummer negen, en de nummer zeven op eigen veld tegen de nummer acht. De finale wordt gespeeld op 26 mei om 18.00 uur. Dan wordt er bepaald wie in de tweede voorronde van de Conference League mag spelen.

Met nog drie speelrondes te gaan is dit het virtuele schema voor de play-offs om Europees voetbal. 🇪🇺 pic.twitter.com/TiBg9NRS4u — KNVB (@KNVB) April 28, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wanneer kan PSV landskampioen worden?

Dit zijn de resterende schema's van PSV en Feyenoord. Wanneer kan de champagne ontkurkt worden?