Johan Derksen komt met felle reactie en ontkent zorgwekkend nieuws

Johan Derksen ontkent dat hij opnieuw in het ziekenhuis ligt. Een verslaggever van RTL Boulevard had begrepen dat de oud-voetballer opnieuw was opgenomen in een ziekenhuis, maar in een felle reactie laat Derksen weten dat daar geen sprake van is.

“Ligt Johan Derksen weer in het ziekenhuis met een liesbreuk? Nou, even leek het erop nadat John de Bever (goede vriend van Derksen, red.) zich versprak in een gesprek met een van onze verslaggevers over een ander onderwerp. Reden voor ons om meteen Johan zelf even te bellen”, verklaart presentator Daan Nieber van RTL Boulevard. Op welke manier De Bever zich versprak, wordt niet duidelijk.

Artikel gaat verder onder video

De reactie van Derksen was echter helder. “Die laat ons het volgende weten: ‘Ik lag helemaal niet in het ziekenhuis en ik ben niet geïnteresseerd in jullie programma.’” Daphne Bunskoek kan er wel om lachen. “Ah, het is echt een vriend van de show! Haha.”

Derksen heeft de afgelopen tijd weinig geluk gehad met zijn gezondheid. Nadat een eerste operatie aan een liesbreuk mislukte, moest hij begin deze maand een tweede operatie ondergaan. Wel was hij de avond na de operatie alweer te zien bij Vandaag Inside Oranje.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen: 'Dit is te gek voor woorden. Wat voor indruk krijgt de wereld van ons land?'

Johan Derksen vraagt zich af: "Wat voor indruk krijgt de wereld van ons land, met dit soort beelden?"