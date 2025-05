Frenkie de Jong hekelt één man na spectaculaire Clásico: 'Voor mijn gevoel...'

heeft na afloop van de spectaculaire Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid (4-3) geen goed woord over voor het optreden van scheidsrechter Alejandro José Hernández Hernández. Vooral in de tweede helft had de Nederlander het gevoel dat de arbiter 'alles voor hen floot'. Desondanks wist Barcelona voor de vierde keer dit seizoen te winnen van de aartsrivaal, waardoor de landstitel nu wel héél dichtbij komt.

Voorafgaand aan de topper bedroeg het gat tussen beide grootmachten vier punten in het voordeel van Barcelona. Real leek de spanning in LaLiga helemaal terug te gaan brengen toen De Koninklijke al na een kwartier op een 0-2 voorsprong kwam, door twee goals van Kylian Mbappé. Barça rechtte echter de rug en ging door goals van Eric García, Lamine Yamal en Raphinha (twee keer) alsnog met een 4-2 voorsprong aan de thee. Na rust deed Mbappé nog wel wat terug, maar zelfs de hattrick van de Franse superster kon niet voorkomen dat Real verloor en dat Barcelona met nog drie speelronden te gaan zeven punten voorsprong heeft opgebouwd en dus nog maar twee punten nodig heeft om zich tot kampioen te kronen.

Net als enkele weken geleden, voorafgaand aan de finale van de Copa del Rey, voelde Real zich voorafgaand aan deze Clásico niet te groot of te 'Koninklijk' om de druk vooraf op te voeren op de scheidsrechter. Opnieuw gebeurde dat via het clubkanaal, Real Madrid TV. "Dit is Hernández Hernández, een scheidsrechter die al dertien jaar in de Primera División fluit, al sinds zijn kindertijd een Barcelona-fan is en nu de cruciale Clásico in de competitie zal leiden", klonk het onder beelden van de arbiter. Hernández Hernández had voor zondag al vier keer eerder de leiding over de strijd tussen beide rivalen: "In de voorgaande vier maakte hij ernstige fouten, met onverwachte beslissingen die de uitslag beïnvloedden”, meldde Real.

De Jong: 'Het was natuurlijk geen penalty'

Of het gewraakte filmpje er iets mee te maken had is natuurlijk nooit te bewijzen, maar Hernández Hernández wees vlak voor rust, bij een 3-2 voorsprong voor Barcelona, plotseling naar de stip toen Mbappé naar de grond ging na een duel met De Jong, waarbij de Fransman helemaal niet geraakt werd. "Mbappé zei het zelf ook al", zegt De Jong voor de camera's van Ziggo Sport. "De scheidsrechter zei: we gaan eerst kijken naar buitenspel en daarna naar de overtreding. Het was geen overtreding. Of de scheidsrechter dat heeft toegegeven? Hij heeft niks gezegd, want het was buitenspel. Dus hij hoefde niet meer te kijken, maar het was natuurlijk geen penalty", aldus De Jong.

'Het kán niet dat jij het anders gezien hebt'

De Jong krijgt vervolgens de vraag of hij gemerkt heeft dat Hernández Hernández 'anders in de wedstrijd zat' door de publicatie van Real Madrid TV. Daarop twijfelt de Nederlander even glimlachend. "Ja, ik moet op mijn woorden letten, maar... Ik vond dat hij de tweede helft, en ik bekijk het misschien van één kant, dat hij alles voor hen floot. Er was een moment dat ik de bal afpakte van Vinícius in een duel. Ik had de bal, hij floot voor een overtreding van mij terwijl er een overtreding óp mij gemaakt werd. Dat was echt... ik moet er niet teveel over zeggen", aldus De Jong. Even later doet hij dat tóch: "Hij stond er bovenop, ik dacht: het kán niet dat jij het anders gezien hebt."

Daarnaast was er nog een opvallend moment, toen Barcelona tien minuten voor tijd tevergeefs appelleerde voor een penalty nadat Aurélien Tchouaméni de bal van dichtbij tegen zijn hand geschoten kreeg in zijn eigen strafschopgebied. Hernández Hernández zag het anders, werd uiteindelijk door de VAR naar het scherm geroepen, maar bleef tot woede van de Barcelona-supporters bij zijn eerdere besluit: géén penalty. "Ze roepen hem van de VAR naar het scherm, wat al vaker niet dan wel gebeurt bij ons", zegt De Jong. "Dan is het echt duidelijk. Je ziet gewoon op het scherm dat die bal tegen zijn hand komt, anders gaat-ie de goal in. En hij fluit 'm niet. Het is zijn beslissing, maar voor mij is het een hele duidelijke penalty. En zo waren er veel momenten."

Frenkie de Jong na El Clásico 🧡

'We hebben nog 3 wedstrijden om het af te maken' 👊#ZiggoSport #LaLiga #ElCLásico pic.twitter.com/USgOphQwTc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 11, 2025 Tchouaméni brought Ferran Torres down as the last man, no red card given ❌

Tchouaméni touches the ball with his hands in the 18 yard box, no penalty given❌



This is shameful man… corruption at its peak !pic.twitter.com/kjjXnT54hK — FCBGavi (@tculer4) May 11, 2025

