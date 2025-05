Barcelona-speler ontvangt duizenden haatreacties en besluit maatregelen te treffen

moet het flink ontgelden na de uitschakeling van FC Barcelona in de Champions League. De Uruguayaan kwam dinsdagavond in de return tegen Internazionale in de halve finale van het miljardenbal in de slotfase van de tweede helft binnen de lijnen, maar zag er bij zowel de 3-3 als 4-3 niet goed uit. Araújo wordt op sociale media bedolven onder de haatreacties, waarop hij heeft besloten om de reacties op Instagram te beperken.

Araújo stond vrijwel de gehele eerste seizoenshelft aan de kant met een hamstringblessure. De centrale verdediger is inmiddels een paar maanden fit, maar zijn rentree binnen de lijnen is allesbehalve succesvol verlopen. Het is Araújo, na Marc-André Ter Stegen de tweede aanvoerder in de selectie van FC Barcelona, niet gelukt om een basisplaats te veroveren. Hans-Dieter Flick blijft kiezen voor Pau Cubarsí en Iñigo Martínez. Araújo heeft Flick vooralsnog geen reden gegeven om het duo uit elkaar te halen. De Uruguayaan komt weliswaar regelmatig in actie, maar slaagt er zelden in een onomstreden indruk achter te laten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Onbegrijpelijke kortsluiting' bij FC Barcelona: vertrek in zomer wordt niet uitgesloten

Araújo begon dinsdagavond in de return tegen Internazionale in de halve finale van de Champions League op de bank, maar kwam een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd binnen de lijnen voor Martínez. Met Araújo in de gelederen slaagde FC Barcelona erin om voor het eerst op voorsprong te komen, maar de treffer van Raphinha bleek niet de beslissende te zijn. Inter sleepte er via een laat doelpunt van Francesco Acerbi een verlenging uit. Araújo moest de centrale verdediger, die naar voren was gestuurd om een gelijkmaker te forceren, verdedigen, maar liet zich wel heel eenvoudig aftroeven. Ook bij de 4-3 in de verlenging stond Araújo allesbehalve zijn mannetje.

LEES OOK: Gefrustreerde Spaanse journalist begint na Inter - Barcelona over Ajax - AZ: 'Hij kreeg de schuld'

Araújo treft maatregelen

De Spaanse pers is allerminst te spreken over het optreden van de Zuid-Amerikaan en een deel van de achterban opende na afloop van de ontmoeting in Milaan de aanval op hem. Araújo wordt op sociale media bedolven onder de haatreacties. Hij wordt onder meer op Instagram verantwoordelijk gehouden voor de uitschakeling van FC Barcelona, evenals vorig seizoen, toen het na een rode kaart voor Araújo in de return van de kwartfinale tegen Paris Saint-Germain helemaal misging voor de Catalanen. Araújo wordt in de reacties op allesbehalve vriendelijke wijze gevraagd om de club te verlaten. De voetballer heeft er genoeg van en besloten om de reacties onder zijn berichten te beperken.

❌Esto no es fútbol❌



📱Araujo ha tenido que limitarse los comentarios por insultos. pic.twitter.com/5BpHxULRnt — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2025 ❗️Ronald Araujo is receiving massive hate from Barça fans on his latest IG post:



- "You don’t know how much I’m going to enjoy the hate you’ll receive"



- "You’re a mix of Maguire and Oriol Romeu"



- "Get out of my club. Two goals at your position" pic.twitter.com/v3Hi3bHlHP — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 6, 2025

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 'Goudhaantje van FC Barcelona treft drastische maatregel en zoekt hulp van buitenaf' 🔗

👉 Real Madrid dreigt belangrijke aanwinst voor de neus van FC Barcelona weg te kapen 🔗

👉 Kraay junior haalt uit: 'Hij heeft zich misselijkmakend gedragen ten opzichte van Frenkie de Jong' 🔗

👉 FC Barcelona mag serieus hopen op aanwinst: transfervrij vertrek bevestigd 🔗

👉 Hoogspanning bij FC Barcelona: 'Drie spelers uiten woede en onvrede over trainer Flick' 🔗