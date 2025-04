FC Barcelona mag serieus hopen op aanwinst: transfervrij vertrek bevestigd

gaat Bayer Leverkusen aan het eind van het seizoen verlaten. Dat heeft de centrale verdediger bevestigd aan de Duitse sportkrant Kicker. Het contract van Tah loopt af deze zomer, waardoor een overstap naar FC Barcelona dichterbij lijkt te komen.

Tah beleefde vorig seizoen de meest succesvolle periode van zijn carrière. Bayer Leverkusen werd onder trainer Xabi Alonso ongeslagen kampioen en won de DFB Pokal. De enige verloren wedstrijd van het seizoen was de Europa League-finale tegen Atalanta (3-0).

Na een periode van tien jaar bij de club heeft Tah in gesprek met Kicker aangegeven de club te gaan verlaten. “Ik heb alles altijd heel openlijk gecommuniceerd. Er was een moment dat ik heb besloten mijn contract niet te verlengen en hier niet te blijven.”

Dat Tah transfervrij vertrekt bij Leverkusen is goed nieuws voor FC Barcelona, dat de Duitse verdediger al langer op de korrel heeft. Ook Bayern München zou nog altijd interesse hebben in de 35-voudig international.

