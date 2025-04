Oranje-duo verschijnt op verlanglijstje van FC Barcelona

FC Barcelona zou zijn zinnen hebben gezet op de komst van en , schrijft Relevo. Volgens de Spaanse nieuwssite stond Frimpong al langer op de radar, maar is de interesse voor Reijnders nieuw.

Frimpong maakt voor de regerend Duits kampioen Bayer Leverkusen al langer een goede indruk. In maart werd al bekend dat de razendsnelle vleugelspeler open zou staan voor de Spaanse top. Niet veel later zou hij in het Nations League-tweeluik met Spanje weer furore maken. Naar aanleiding van die prestaties werd hij in de Spaanse media al richting Real Madrid geschreven.

Ook Reijnders staat er internationaal gezien goed op, vanwege zijn prestaties voor AC Milan. Pech voor de geïnteresseerde Europese topclubs, want begin maart zette de 22-voudig international van het Nederlands elftal een handtekening onder een nieuw contract bij i Rossoneri, dat loopt tot 2030.

Relevo meldt dat het binnenhalen van Reijnders ‘waarschijnlijk een dure transfer’ zal gaan worden, maar dat Barcelona de voorkeur heeft voor spelers die het elftal een kwaliteitsimpuls kunnen geven. Ook Frimpong valt dus onder die categorie, want de rechtsback annex rechtsbuiten zou al langer op de radar staan. Leverkusen-teamgenoot Alejandro Grimaldo en Luis Diaz van Liverpool zouden ook de interesse van Barcelona genieten.

