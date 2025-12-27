De Britse pers is zaterdag lyrisch over het optreden van in het duel tussen Nottingham Forest en Manchester City (1-2). De Nederlander nam de openingstreffer voor zijn rekening.

Manchester City ging zaterdag met Reijnders in de basis op bezoek bij Nottingham Forest. De middenvelder was vlak na rust trefzeker, maar zag de thuisploeg enkele minuten later langszij komen via Omari Hutchinson. Vlak voor tijd bezorgde Rayan Cherki Manchester City de zege. De goal van Reijnders kon Manchester Evening News zeker bekoren. “Zijn loopactie en afronding waren uitstekend, terwijl hij steeds betrouwbaarder wordt voor de goal”, klinkt het. De Nederlander werd beoordeeld met een 7.

Ook City Xtra geeft een 7 aan Reijnders. “Hij moest zeer diep spelen in balbezit, wat niet zijn sterkste punt is. Met zijn kenmerkende loopactie vanaf het middenveld scoorde hij echter de eerste goal van de wedstrijd terwijl City het moeilijk had om wat te creëren.” De fanwebsite noemt de keuze van Pep Guardiola om Reijnders een kwartier voor tijd naar de kant te halen ‘interessant’. “Misschien moet hij werken aan zijn spel in balbezit.”

Reijnders spreekt na afloop van de wedstrijd bij TNT Sports vol lof over Guardiola. “Hij is erg intens, maar hij maakt van ons allemaal betere spelers”, aldus de Nederlander. “Ik kijk door hem heel anders naar het spelletje. Ik wil steeds meer van hem leren.”