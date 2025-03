Bosschaart voorspelt Feyenoord-speler gouden toekomst: 'Barcelona? Niet onredelijk'

Pascal Bosschaart is diep onder de indruk van de ontwikkeling die de afgelopen tijd heeft doorgemaakt bij Feyenoord. De trainer van de Onder-21, die na het ontslag van Brian Priske tijdelijk werd doorgeschoven naar het eerste elftal, stelt dat de rechtsback klaar is voor een plek in het Nederlands elftal en dat een toekomstige transfer naar een club als FC Barcelona niet uit te sluiten valt.

Feyenoord nam Read (18) in de zomer van 2023 transfervrij over van FC Volendam, achteraf gezien een gouden zet. Door blessures bij concurrenten als Jordan Lotomba en Bart Nieuwkoop kwam de jonge verdediger al 24 keer in actie voor Feyenoord 1. Vooral in het tweeluik met AC Milan in de tussenronde van de Champions League maakte Read indruk door overeind te blijven tegen sterspeler Rafael Leão van de Rossoneri. Dat hij afgelopen interlandperiode niet werd opgeroepen voor het Nederlands elftal of zelfs maar voor Jong Oranje wekte daardoor de nodige ophef.

Bij RTV Rijnmond krijgt Bosschaart de vraag of zijn voormalige pupil klaar is voor het Nederlands elftal. Daarover bestaat wat de coach betreft geen enkele twijfel: "Honderd procent, deze jongen heeft zich zo goed ontwikkeld het laatste jaar. Ik heb hem zelf in de Youth League nog gehad, waar hij voor ons ook van waarde is geweest. Maar als je ziet hoe hij zich ontwikkeld heeft, de laatste maanden, dat is echt wel heel goed."

Vanzelfsprekend zijn de prestaties van Read ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. De Spaanse krant Sport wist eerder deze maand zelfs te melden dat zowel het Liverpool van voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot als de Spaanse koploper FC Barcelona interesse zouden hebben in de diensten van de jonge back. Bosschaart zegt van de interesse van Barcelona te hebben gelezen en noemt dat 'niet onredelijk'. "Ik denk dat hij heel ver gaat komen", voorspelt de trainer.

